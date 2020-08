Osaka sente lesão, desiste da final, e Azarenka é campeã do WTA de Cincinnati

(Foto: Robert Deutsch-USA TODAY Sports)





Uma final que tinha tudo para ser um grande jogo entre duas ex-líderes do ranking mundial, acabou frustrada por uma lesão. Naomi Osaka anunciou neste sábado que sentiu uma fisgada na coxa esquerda na última sexta-feira e, sem conseguir se recuperar a tempo, não terá condições para disputar a decisão do WTA de Cincinnati. Assim, Victoria Azarenka é campeã do torneio mesmo sem precisar entrar em quadra para a última partida.

- Sinto muito por ter que desistir hoje com uma lesão. Eu senti uma fisgada na minha coxa esquerda ontem durante o tie-break do segundo set e não consegui me recuperar ao longo da noite como imaginava. Essa tem sido uma semana bastante emotiva e eu quero agradecer a todos pelo imenso apoio - disse Osaka.

Victoria Azarenka, de 31 anos, volta a conquistar um título após mais de quatro anos no circuito profissional. A última conquista da bielorrussa foi em 2016, no WTA de Miami, quando fez um grande início de temporada e interrompeu a sequência para cuidar de sua gravidez. Nos anos seguintes, enfrentou problemas com a guarda judicial de seu filho, além de lesões que a impediram de ter uma boa sequência. Com o resultado em Cincinnati, ela vai ocupar o 27º lugar no ranking, subindo 31 posições no total.

Osaka também sobe no ranking do WTA e passa a ocupar o 9º lugar, uma posição acima de seu resultado anterior. Prevista para jogar na noite de segunda-feira no US Open, a japonesa terá pouco mais de dois dias para se recuperar e entrar em quadra contra sua compatriota Misaki Doi (78º).

Globo Esporte