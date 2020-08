OutField lança fundo de investimentos em soluções tecnológicas voltadas ao esporte

A OutField Consulting , pioneira consultoria focada nos negócios do esporte, decidiu dar mais um passo na trilha de inovação e desenvolvimento que está criando no mercado nacional. A empresa anuncia o lançamento de um fundo de investimentos focado em startups ou empresas com soluções aplicáveis ao universo esportivo: a OutField Capital. O veículo de investimento early stage nasce com o propósito de promover a tecnologia no esporte, investindo e atuando lado a lado com empresas e empreendedores que tenham impacto direto na evolução estrutural dessa indústria. O fundo busca investir em até 6 empresas e tem foco em três áreas principais: fan engagement, mídia e performance.

No mercado de esporte brasileiro é muito comum que os problemas sejam jogados para baixo do tapete ou não sejam enfrentados de frente. Um exemplo é a governança rasa dos times de futebol, dependentes do modelo associativo, que gera mindset imediatista, com o retorno esportivo como foco principal e único indicador de performance. Tudo isso, leva a falta de segurança e credibilidade para entrada de investidores institucionais. A OutField Capital nasce para quebrar paradigmas e fazer com o que o esporte na América Latina, a começar pelo Brasil, alcance seu potencial e se aproxime da grandeza das indústrias americana e europeia. Afinal, este é um terreno extremamente fértil, mas igualmente carente de boas práticas e novos modelos de negócios.

"Com o conhecimento acumulado em projetos com clubes de futebol, confederações, grandes organizações e atletas, aos poucos notamos que algumas startups e empresas com soluções diferenciadas têm o real potencial para mudar a dinâmica do mercado esportivo", afirma Lucas de Paula, cofundador da OutField. "Queremos seguir inovando e fazendo diferente no esporte. As startups precisam não apenas de investimento, mas de uma assessoria especializada para alçarem vôos mais altos. Somos esse ativo, investindo mas também acelerando a operação com nossa expertise, vivência e base de relacionamentos na indústria."

As barreiras históricas desse segmento passam agora por um momento de transformação, envolvendo companhias que buscam trazer tecnologia e emplacar modelos de negócios diferenciados que engajem os mais de 150 milhões de potenciais consumidores brasileiros. Nesse cenário, o novo fundo já nasce com uma investida em seu portfólio: a semexe , plataforma de compra e venda de bicicletas que cresceu de forma acelerada durante a pandemia e possui um modelo de negócios inovador muito pautado na melhoria da jornada de consumo do cliente, que se soma a outras empresas em que a OutField já possui participação: a Team One , empresa do segmento de eSports; Fábrica18 , desenvolvedora de Fantasy Games; e o Spartacool , um dispositivo de resfriamento corporal para atletas.

"Um grande orgulho para a semexe poder contar com a experiência da OutField, que além de aportar capital, traz um grande ativo intelectual para o nosso negócio. A indústria da bicicleta cresce em ritmo acelerado no Brasil e com certeza viverá uma grande disrupção nos próximos anos. Agora estamos mais fortes para fazer parte dela", afirma Rafael Papa, sócio-fundador da semexe.

"Há três anos estava atrás de uma empresa para me ajudar com a Team One, para organizar a casa e buscar investidores. Me indicaram a OutField e de cara me identifiquei com os profissionais e metodologia. Um ano depois fizemos uma rodada de captação, a empresa se tornou sócia da Team One e, desde então, a gente vem trabalhando juntos. Posso afirmar que a história da Team One se mistura com a OutField, pois hoje a empresa não existe sem a parceria e apoio desse time que é competente, engajado e extremamente inovador", conta Alexandre Peres, CEO e Fundador da Team One eSports.

Estima-se que o mercado global de sports tech irá quadruplicar - de US﹩ 8 bilhões para US﹩ 31 bilhões - nos próximos 5 anos, alavancado por novas tecnologias, pela maior aproximação entre saúde/prática esportiva e pela maior integração online/offline, não à toa a intersecção com o segmento de health techs está entre as mais promissoras, visto que o setor está entre os mais aquecidos do momento. E a OutField que, não por acaso, vem crescendo de forma acelerada desde o seu nascimento, agora dá seu próximo passo para profissionalizar cada vez mais o mercado esportivo brasileiro.

"Estamos falando de um mercado onde há um elevado nível de fidelidade e recorrência do consumidor. A única indústria onde, mesmo que mal tratado, ele retorna. É nesse ambiente com escassez de inovação e implementação tecnológica, que a OutField se diferencia pelo vasto know-how, ferramentas de inteligência proprietária, entendimento único para identificar e criar oportunidades de investimento, ajudando a fomentar a indústria e acelerar a economia do setor", afirma Pedro Oliveira, cofundador da OutField.