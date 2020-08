Palmeiras empresta Deyverson ao Alavés, da Espanha

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras





O Palmeiras acertou o empréstimo de Deyverson ao Alavés, da Espanha. O acordo do atacante com o clube espanhol será válido até o fim de junho de 2021. A informação foi publicada inicialmente pelo site da ESPN e confirmada pelo ge.

Sem espaço no elenco de Vanderlei Luxemburgo, Deyverson já tinha sido emprestado ao também espanhol Getafe. O contrato do atacante com o Palmeiras vai até junho de 2022.

Essa é mais uma tentativa da diretoria do Verdão de colocar Deyverson na vitrine, pensando em uma venda futura.

A diretoria do Palmeiras acredita que clubes da China voltem a se interessar por Deyverson nas próximas janelas. No final do mês passado, a negociação com o Tianjin Teda não deu certo.

Em 2017, com dinheiro da Crefisa, o Palmeiras pagou ao Levante, também da Espanha, cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões, na época) por 70% dos direitos econômicos. Esse montante, corrigido de juros, terá de ser devolvido à patrocinadora.

Globo Esporte