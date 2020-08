Palmeiras usa parte do valor de transferência de Dudu para diminuir dívida com Crefisa

(Foto: Cesar Greco/Ag.Palmeiras)





O Palmeiras usou parte do valor recebido pela transferência de Dudu para o Al Duhail para diminuir sua dívida com a Crefisa.

O clube do Catar pagou R$ 43 milhões ao Verdão pelo empréstimo de um ano do atacante. Desta forma, a diretoria palmeirense decidiu pagar cerca de R$ 7,5 milhões para quitar metade do débito que tem com a patrocinadora em relação ao jogador.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, quando a diretoria alviverde comprou 50% dos direitos econômicos do atleta do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, por 3 milhões de euros. Os 50% restantes foram adquiridos com investimento da patrocinadora no início de 2017 por 3,7 milhões de euros (ou R$ 12,5 milhões na época).

Em abril, o Verdão publicou seu balanço de 2019 que a dívida com a Crefisa era de R$ 172,1 milhões no fim do ano passado.

Jogadores como Bruno Henrique, Borja, Deyverson, Guerra, Lucas Lima e Carlos Eduardo, entre outros, foram contratados com investimento da patrocinadora. O Verdão tem até dois anos para pagar a Crefisa depois de uma transferência ou do fim do contrato destes atletas.

Em 2019, os palmeirenses pagaram cerca de R$ 1,3 milhão ao patrocinador por negociações envolvendo o zagueiro Juninho e o volante Thiago Santos.

Se Dudu permanecer em definitivo no Al Duhail, no ano que vem, o time do Catar vai pagar mais 6 milhões de euros (R$ 38,5 milhões na cotação atual) para o Verdão, com possibilidade de mais um milhão de euros em bônus.

Globo Esporte