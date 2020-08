Paraná x Juventude: time gaúcho tem cinco testes positivos de Covid-19 e aguarda contraprovas

(Foto: Arthur Dallegrave/Divulgação)





Cinco integrantes da delegação do Juventude testaram positivo para coronavírus antes do confronto desta sexta-feira contra o Paraná, às 21h30 (de Brasília), na Vila Capanema, pela terceira rodada da Série B. O clube gaúcho aguarda os resultados da contraprova, previstos para as 14h30.

Os nomes dos infectados ainda não foram divulgados, nem se são jogadores, integrantes da comissão técnica ou da equipe de apoio. Mas um terceiro goleiro do time viajou nesta manhã às pressas para Curitiba para completar a delegação.

A direção do Juventude está reunida com o departamento médico do clube para analisar os resultados dos exames e decidir como vai agir caso a contraprova confirme os resultados positivos.

Na estreia na Série B, o Juventude enfrentou o CRB. Três dias antes, o clube alagoano enfrentou o CSA, que hoje enfrenta um surto de coronavírus, com 20 atletas infectados. O jogo contra o Cuiabá foi adiado pelo CBF por conta dos casos.

O lateral-esquerdo Eltinho já é desfalque por ter testado positivo para Covid-19 há 10 dias. Caso os novos casos sejam confirmados, o técnico Pintado pode ter problemas para escalar a equipe.

Globo Esporte