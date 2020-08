Partidas do Botafogo-SP contra Confiança-SE e Guarani retornam ao Santa Cruz

Por Redação Blog do Esporte





Com a cidade de Ribeirão Preto pulando da fase vermelha para a fase amarela de flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus, a equipe do Botafogo-SP poderá jogar no Estádio Santa Cruz na segunda e terceira rodadas da série B do Campeonato Brasileiro. As mudanças foram publicadas na noite dessa sexta-feira pela CBF.

O Pantera recebe o Confiança-SE no dia 11 de agosto, às 19h15, e depois joga contra o Guarani, às 11h, no dia 15 de agosto. Anteriormente, os jogos estavam marcados para a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. As datas e horários foram mantidos.

Por enquanto, os jogos serão com portões fechados. A partir da segunda-feira (10), Ribeirão Preto estará na fase amarela de flexibilização, onde os eventos esportivos estão permitidos, mas sem a presença do público.

O Tricolor volta a jogar no Santão depois da retomada do calendário. Nos jogos decisivos do Paulistão e Troféu do Interior, a equipe atuou em São Bernardo do Campo, Osasco e São Paulo.