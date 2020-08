Ponto de Opinião: Corinthians achou o time ideal?

(Foto: Marcos Ribolli)





A classificação do Corinthians para a final do Paulista pode trazer uma sensação de alívio para o torcedor alvinegro, mas ainda está longe de um time ideal. Tiago Nunes vem testando formações dentro da equipe, principalmente para que esta fase de mais pressão do Paulista sirva de lição para o Brasileiro.





O estadual virou para a equipe que, anteriormente, tentava fugir do rebaixamento e agora é finalista da competição. Convenhamos que o regulamento do Paulista não ajuda muito, mas a virada de jogo do alvinegro mostra que surpresas podem acontecer.





O elenco não inspira muito. Há falhas, principalmente na execução da jogada. Além disso, o Corinthians voltou ao status de “acomodado” quando está vencendo e dominando o jogo. Foi assim com o Mirassol e por pouco a decisão não vai para os pênaltis, após falta de comunicação com a defesa e o goleiro Cássio.





No mais, o elenco precisa de melhorias e ajustes, pois ainda é mediano para o esforço que o Brasileiro pede. Veremos como o dérbi contra o Palmeiras vai exigir deste time. É hora de colocar todas as cartas em jogo.