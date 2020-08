Premier League divulga tabela para a temporada 2020/21

Por Redação Blog do Esporte





A Premier League, organizadora oficial do Campeonato Inglês, divulgou nesta quinta-feira (20) a tabela da temporada 2020/2021 do Campeonato. Atual campeão inglês, o Liverpool estreia com o recém-promovido Leeds United no dia 12 de setembro (sábado).

Vice da última temporada, o Manchester City estreia apenas na segunda rodada, por ter disputado na fase final da Champions em Lisboa. A equipe enfrentará o Wolverhampton no dia 19. A partida contra o Aston Villa, que seria na primeira rodada, ainda será remarcada.

Já o Chelsea estreia na segunda-feira (14/09) contra o Brighton. O Arsenal jogará no dia 12/09 contra o recém-promovido Fulham. Por ter participado da fase final da Liga Europa na Alemanha, o Manchester United jogará no dia 19 contra o Crystal Palace. O clássico contra o City acontecerá no dia 12 de dezembro.

A competição da inglesa se encerrará no dia 23 de maio.

Acompanhe todas as informações de partidas, resultados e classificação aqui no Blog do Esporte!