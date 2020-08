Presidente do Barcelona confirma saída de Quique Setién; Koeman e Pochettino são favoritos

(Foto: Rafael Marchante / POOL / AFP)



Era questão de tempo. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmou a saída do técnico Quique Setién da equipe. O dirigente falou à rádio “Cope” que comunicou ao treinador que ele não seguirá no clube. A notícia surge no dia em que o holandês Ronald Koeman foi fotografado no aeroporto da cidade catalã.

Bartomeu participou de uma reunião na noite deste domingo com alguns membros da diretoria do Barça, entre eles o secretário-técnico Eric Abidal. O clube catalão deve divulgar a decisão apenas nesta segunda-feira. A saída de Quique Setién é a primeira de uma série de mudanças pelas quais o Barcelona deve passar.

Dois nomes surgem como favoritos para subistituir o treinador no comando do time: o argentino Mauricio Pochettino, sem clube desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham, e o holandês Ronald Koeman.

A emissora “Cuatro” divulgou fotos de Koeman no terminal de voos particulares do aeroporto de Barcelona (veja abaixo). Segundo a TV, o holandês estava há alguns dias na cidade. Ex-zagueiro, ele jogou no time catalão entre 1989 e 1995 e surgiu como candidato a assumir o comando da equipe após a demissão de Ernesto Valverde. Ronald Koeman, de 57 anos, comanda a seleção da Holanda desde 2018.

Mauricio Pochettino, de 48 anos, é o outro favorito a assumir o Barça. Ele tem passado ligado ao rival do Barcelona, Espanyol, clube o qual passou a maior parte de sua carreira de jogador e onde iniciou a caminhada como treinador. Ele chegou a declarar que não trabalharia no gigante catalão. No entanto, é alvo da atual diretoria do clube.

Quique Setién tinha contrato até junho de 2021 como Barcelona. Ele vai deixar a equipe com 25 partidas disputadas, 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 69%. Setién será o treinador com a menor passagem pelo clube desde o sérvio Radomir Antic, em 2003, que deixou a equipe após 24 jogos.

Globo Esporte