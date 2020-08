Presidente do Cruzeiro não vê saída de Enderson como solução: "Precisamos de confiança, ajuda"

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro









Após ouvir as declarações fortes de um de seus principais apoiadores políticos no Cruzeiro e patrocinador do clube, logo depois da derrota por 2 a 1 para o América-MG (veja os lances acima), o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, se manifestou a conselheiros do clube, neste domingo, e disse que a troca do comando técnico não é solução neste momento.

Em seu comunicado por escrito, e de autoria confirmada pelo clube, Sérgio Rodrigues disse que a troca de técnico rendeu mais de R$ 9 milhões em débitos para o Cruzeiro ano passado: Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel Braga e Adilson Batista.

"Trocar técnico com 6 rodadas não é a solução" (Sérgio Rodrigues)

A reação do presidente se deve principalmente depois das declarações do empresário, conselheiro nato e principal patrocinador do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Na noite de sábado, ele disse que, “se fosse o presidente”, mandaria toda a comissão técnica embora e que existiam jogadores que não tinham condições nem de engraxar a chuteira dos jogadores da Raposa.

Sérgio Rodrigues afirmou que a diretoria não se pauta apenas pelos resultados em campo, mas também pelo trabalho que vê no dia a dia.

- Não nos abalamos porque sabemos que é muito simples essa análise de “ganhou tá bom, perdeu tá ruim”. Se não fossem os 6 pontos perdidos fora de campo, estaríamos no G4, aí a repercussão não seria tanta. Então vamos serenos, focados, cobrando e com certeza atentos. Teremos reforços ainda.

Entretanto, Sérgio admitiu a insatisfação com o desempenho, mas disse que os problemas em campo são bem menores do que o clube tem fora deles.

- Temos que cobrar sim, porque claro que não estamos satisfeitos, mas não tem mágica. Tem trabalho e isso estamos fazendo muito. Trazendo reforços que conseguimos pagar para não aumentar ainda mais o buraco e buscando dar condição de trabalho para equipe. Se todos ficam chateados, imaginem a gente, na linha de frente, trabalhando 12 horas por dia para fazer as coisas acontecerem? Os problemas extracampo ainda são MUITO maiores que os problemas em campo. Muito. Então temos que conviver com isso porque infelizmente nos fizeram chegar até aqui.

Por fim, o presidente do Cruzeiro pediu ajuda a quem gosta do clube e confiança. Segundo ele, “tem gente que estuda isso” cuidando dos assuntos do futebol do Cruzeiro.

- Temos hoje 9 milhões de técnicos e cada um pensa de um jeito; não adianta cada um achar que tá certo. Tem gente que estuda isso o dia inteiro por trás. Precisamos de confiança, de ajuda. Situação financeira ainda péssima. Então vamos contribuir, pedir contribuição que daqui vamos continuar trabalhando.

O Cruzeiro acumula três partidas sem vitória na Série B do Brasileiro e está a um ponto da zona do rebaixamento. O time também não vem atuando bem e sofrendo críticas por parte da torcida.

Confira a nota na íntegra:

Bom dia amigos, Conselheiros

Se todos ficam chateados, imaginem a gente, na linha de frente, trabalhando 12 horas por dia para fazer as coisas acontecerem? Os problemas extracampo ainda são MUITO maiores que os problemas em campo. Muito. Então temos que conviver com isso porque infelizmente nos fizeram chegar até aqui.

Não tem problema. Continuaremos firmes e precisamos do apoio de todos. Não nos abalamos porque sabemos que é muito simples essa análise de “ganhou tá bom, perdeu tá ruim”.

Se não fossem os 6 pontos perdidos fora de campo estaríamos no G4, aí a repercussão não seria tanta. Então vamos serenos, focados, cobrando e com certeza atentos. Teremos reforços ainda.

Temos hoje 9MM de técnicos e cada um pensa de um jeito; não adianta cada um achar que tá certo. Tem gente que estuda isso o dia inteiro por trás.

Precisamos de confiança, de ajuda. Situação financeira ainda péssima. Então vamos contribuir, pedir contribuição que daqui vamos continuar trabalhando muito, mas muito mesmo, com muita disposição e alegria de poder servir o Cruzeiro.

Agradeço muito aos que confiam em nós e mandam mensagens positivas! Contamos com vocês

Abraço!

Sérgio Santos Rodrigues

Globo Esporte