Quartas de final da Liga dos Campeões definidas: veja dias e horários dos jogos em Lisboa

A super fase final da Liga dos Campeões 2019/20 está definida. Os duelos deste sábado fecharam o grupo de classificados para as quartas de final, que iniciarão a sequência de jogos únicos a serem disputados em Lisboa, a partir da próxima quarta-feira. Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Lyon, Manchester City, PSG e RB Leipzig são os oito times que seguem na briga pelo título europeu.

Quarta-feira, 12 de agosto - 16h

Atalanta x PSG (Estádio da Luz)

Quinta-feira, 13 de agosto - 16h

RB Leipzig x Atlético de Madrid (José Alvalade)

Sexta-feira, 14 de agosto - 16h

Barcelona x Bayern de Munique (Estádio da Luz)

Sábado, 15 de agosto - 16h

Manchester City x Lyon (José Alvalade)

As chaves até a decisão estão desenhadas: o vencedor de Barcelona x Bayern de Munique pegará quem sair de Manchester City x Lyon. Do outro lado, quem triunfar em PSG x Atalanta enfrentará o vencedor de RB Leipzig x Atlético de Madrid.

Os confrontos serão todos em jogos únicos, diferentemente do formato consagrado nas últimas décadas. Em caso de empate no tempo regulamentar, os duelos serão decididos na prorrogação ou, se necessário, na disputa de pênaltis. As semifinais estão marcadas para os dias 18 e 19 de agosto, também em Lisboa. A grande decisão será no dia 23, no Estádio da Luz.

Globo Esporte