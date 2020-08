Rafinha é apresentado no Olympiacos e mira 46° título para maior e atual campeão grego

O lateral-direito Rafinha foi apresentado oficialmente no início da tarde deste domingo como reforço do Olympiacos, da Grécia. Vestido com a tradicional camisa vermelha e branca do time, o paranaense que completa 35 anos em 7 de setembro aparece no vídeo do novo clube assinando contrato e escrevendo num quadro branco o número 46, o que seria a soma de mais um título nacional para o atual e maior campeão do país do sul da Europa - o rival Panathinaikos tem 20.

- Eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho e por todas as mensagens recebidas. Eu estou muito feliz em poder defender o maior clube da Grécia. Agora é trabalhar muito e lutar por nossos objetivos. Vamos Olympiacos!!!! - escreveu o lateral em suas redes sociais, em inglês e grego também.

Apesar de no vídeo Rafinha apontar para o número 2 do setor da arquibancada do estádio do Olympiacos, o site oficial do clube informa que o brasileiro vai usar o 13 na camisa. No texto que apresenta o jogador, também tem a lista de títulos conquistados desde seu início no Coritiba, em 2002, até a saída do Flamengo. Sem incluir os três estaduais, dois do Paraná (2003 e 2004) e um do Rio de Janeiro (2019), relaciona 21 troféus, entre eles Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana pela equipe rubro-negra desde o ano passado.

Depois do início no Coritiba, Rafinha foi para o Schalke, em 2005, ficando até 2010. Passou uma temporada no Genoa, então começou sua trajetória vitoriosa no Bayern de Munique até 2019. Foi no clube que conquistou sete títulos do Campeonato Alemão, quatro copas e a mesma quantidade de supercopas do país, além, claro, da Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes de 2013.

O Olympiakos ficou entre 12 de março e 7 de junho sem jogar por causa da pandemia. Voltou a campo e garantiu a conquista do Campeonato Grego e a classificação para a final da Copa do país, vencendo um de seus rivais, o PAOK. Decide o título no domingo que vem, diante do AEK, em partida que pode marcar a estreia de Rafinha no clube novo.

Nos torneios continentais, o Olympiacos ficou em terceiro lugar do grupo de Bayern de Munique e Tottenham Hotspur na Champions. Entrou na Liga Europa na segunda fase e eliminou o Arsenal depois de perder em casa por 1 a 0 e ganhar em Londres por 2 a 1. Mas depois caiu diante do Wolverhampton. Empatou por 1 a 1 na Grécia, em março, e foi derrotado por 1 a 0 na Inglaterra depois da retomada do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus.

Na temporada 2020/21, o Olympiacos entra diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Deve ficar no pote 3 do sorteio marcado para 1° de outubro, em Atenas.

Globo Esporte