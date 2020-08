Renato nega favoritismo, elogia Coudet e diz estar tão motivado quanto o rival para o Gre-Nal

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)









A sequência positiva nos Gre-Nais não muda o discurso do técnico Renato Gaúcho. Após garantir a classificação para a final do segundo turno do Gauchão contra o Inter, o treinador gremista negou favoritismo no clássico da próxima quarta-feira, na Arena. E disse estar tão motivado quanto o técnico colorado, Eduardo Coudet, que persegue sua primeira vitória em Gre-Nais.





Na entrevista coletiva após a vitória por 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo, o treinador gremista foi questionado sobre a declaração do técnico argentino horas antes, após a vitória do Inter sobre o Esportivo, por 4 a 0. O treinador colorado afirmou que está incomodado com a sequência sem vitórias no clássico e motivado para buscar a primeira vitória. Em três duelos, ela acumula duas derrotas pelo Gauchão e um empate, pela Libertadores.





– Com todo o respeito, mas vocês não queriam que o Coudet falasse que não está motivado para o jogo, né? Estou tão motivado quanto ele ou mais para conseguir mais uma vitória. É normal no futebol. Parabenizo o Coudet, que faz um excelente trabalho, uma grande contratação do Inter, mas é mais um clássico. Jamais falaria que está desmotivado – rebateu Renato.





Líder do Grêmio nesta retomada de títulos, Renato também consolida sua imagem com a supremacia nos duelos contra o maior rival. A última derrota ocorreu no longínquo 9 de setembro de 2018, quando perdeu por 1 a 0 no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Desde então, acumula oito jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e quatro empates. Retrospecto que, para o treinador, não entra em campo.





– O Grêmio vem em uma sequência muito boa, mas cada partida é uma partida. É um clássico. Vencer dois antes não quer dizer nada, não tem favorito. Independente como as equipe estão, são 50% para cada lado. (Coudet) Está falando que está motivado. E eu falo também que estou muito motivado para conseguir mais uma vitória e a classificação. Mas é sempre muito difícil tanto para Grêmio quanto para Inter. São 50% para cada lado. O Inter sempre tem nosso respeito, é um clássico e espero que o Grêmio possa passar para a final – completou.





Além do histórico recente, o Grêmio realizou a melhor campanha do returno, que dá a vantagem de decidir em casa. A direção aguarda a chancela da prefeitura para que o Gre-Nal 426 seja disputa na Arena. A partida está prevista para as 21h30 de quarta-feira, mas ainda depende de confirmação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).





