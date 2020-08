Renault retira recurso contra decisão da Racing Point na Fórmula 1

Por Redação Blog do Esporte







A Renault informou nesta terça-feira (25) que retirou o recurso contra a multa concedida a Racing Point pelo caso dos dutos de freio traseiro considerado ilegais em seu carro de corrida RP20. De acordo com a equipe anglo-francesa, o “progresso concreto na salvaguarda da originalidade no esporte” foi o motivo para a retirada do recurso.

A Racing Point foi acusada por Renault, Ferrari, Williams e McLaren de utilizar dutos de freio que seriam do modelo de 2019 da Mercedes como parte do projeto do carro de 2020. Segundo as acusações, a iniciativa ia contra o regulamento da categoria para 2020.

A Racing Point foi multada em 400 mil euros e perdeu 15 pontos no Campeonato de Construtores. Além da Renault, a McLaren também desistiu de apelar pelos seus anúncios divulgados anteriormente.

“[A Renault] confirma que pediu a retirada dos recursos apresentados contra as decisões dos comissários em relação aos dutos de freio da equipe BWT Racing Point F1”, disse um comunicado da equipe.

“Além das decisões, as questões em questão foram vitais para a integridade da Fórmula 1, tanto durante a temporada atual quanto no futuro. No entanto, o trabalho intensivo e construtivo entre a FIA, [Renault] e todas as partes interessadas da Fórmula 1 levou a progressos concretos na salvaguarda da originalidade no esporte por meio de alterações aos Regulamentos Esportivos e Técnicos planejados para a temporada de corrida de 2021, confirmando os requisitos para se qualificar como um construtor.

“Alcançar este objetivo estratégico, no âmbito do novo Acordo Concorde, era a nossa prioridade. A polêmica do início desta temporada deve ser deixada para trás, pois precisamos nos concentrar no restante de um campeonato intenso e único”.

Em contrapartida, Lawrence Stroll, dono da Racing Point, se sentiu horrorizado com as acusações de trapaça que sua equipe recebeu.

“Eu nunca trapaceei em nada na minha vida”, disse Stroll. “Essas acusações são completamente inaceitáveis e falsas. Minha integridade - e a de minha equipe - está fora de questão. Todos em Racing Point ficaram chocados e desapontados com a decisão da FIA e mantêm firmemente nossa inocência”.

O CEO da equipe disse que o regulamento da F1 em 2020 não deixa claro sobre a transição das partes listadas que são acusadas de ilegalidade.

Houve uma ausência de orientação ou esclarecimento específico da FIA a respeito de como essa transição para as Partes Listadas pode ser gerenciada dentro do espírito e da intenção dos regulamentos”.

"As regras, da forma como estão escritas, afirmam que, após 2019, nenhuma informação adicional sobre o projeto do duto de freio pode ser compartilhada ou adquirida. Nesse ponto, o que você sabe e aprendeu é sua própria informação. A partir desse ponto, você é por conta própria. É exatamente o que fizemos”, acrescenta.