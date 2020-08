Retorno do futebol provoca adesão histórica às redes sociais dos clubes e recorde no YouTube

O IBOPE Repucom destaca a retomada do crescimento de novas inscrições nas plataformas sociais dos clubes brasileiros. O resultado é motivado pelo retorno das partidas oficiais e retomada dos campeonatos paralisados pela pandemia da Covid-19. Apenas no último mês foram registradas 4,7 milhões de novas inscrições. Este é o segundo maior volume mensal de novas inscrições da toda a série histórica, atrás apenas dos 6,1 milhões registrados em novembro de 2016 em decorrência do desastre da Chapecoense.





Outro destaque é que, pelo segundo mês consecutivo, o desempenho do YouTube foi o principal motor de captação de novas inscrições para os clubes de futebol no Brasil. Apenas nos últimos 30 dias, a plataforma de vídeos somou 2,7 milhões de novos inscritos nas contas oficiais dos clubes de futebol, o maior crescimento em toda a série histórica e resultado superior ao desempenho da plataforma de vídeos em todo o primeiro semestre de 2020. Ao todo, 58% de todas as inscrições em redes sociais de clubes no Brasil foram através do YouTube.





O Flamengo foi o grande responsável por esta adesão histórica ao YouTube. Dos 2,2 milhões de inscritos nas plataformas oficiais do clube, a "Fla TV" foi responsável por 73% (1,6 milhão) dos novos inscritos no último mês, sendo o principal motor do crescimento flamenguista de julho. Com este resultado, o clube ultrapassou o Liverpool (Inglaterra), que conta atualmente com 4,9 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, e assumiu a terceira posição global em volume de inscritos em canais de clubes de futebol, atrás apenas dos espanhóis Real Madrid e Barcelona, que possuem 5,8 e 9,7 milhões de inscritos, respectivamente.





Além de liderar o crescimento geral e no YouTube, o clube ainda foi líder de crescimento no Facebook (29 mil inscrições), Twitter (93 mil), Instagram (176 mil) e TikTok (300 mil), e se destaca como o que mais evoluiu seu alcance digital ao expandir o tamanho de sua base total em 7% somente no último mês, o melhor resultado entre os 10 maiores clubes do ranking.





O Fluminense obteve seu maior crescimento em toda a série histórica. Durante o último mês, o Tricolor somou 421 mil novas inscrições em suas plataformas oficiais. Este volume é equivalente a todo o montante de novos seguidores do clube dos últimos 18 meses. Sua principal plataforma de crescimento foi a "Flu TV", seu canal oficial no YouTube, que concentrou 92% (386 mil) de todas as novas inscrições do clube no período. O resultado foi motivado pela transmissão da fase final da Taça Rio e das finais do Campeonato Carioca, com transmissões da partida pelo canal do clube. O resultado fez a "Flu TV" registrar um crescimento de mais de 180%, permitindo o clube a ultrapassar a marca de 4 milhões de inscritos no combinado de suas plataformas oficiais.





O Vasco também seguiu a tendência entre os times cariocas de realizar transmissões de partidas oficiais e jogos-treino em seu canal oficial no YouTube e, durante o último mês, a "Vasco TV" somou 236 mil novos inscritos, seu maior crescimento histórico na plataforma de vídeos e que corresponde a 89% de suas inscrições entre todas as plataformas. Com este resultado, a "Vasco TV" registrou evolução de 44% e soma quase 770 mil inscritos no canal.





O desempenho de julho da "Vasco TV" contribuiu para que o clube alcançasse seu melhor desempenho mensal de toda a série histórica. Entre todas as cinco plataformas monitoradas, foram mais de 265 mil inscritos, volume equivalente ao desempenho do clube em todo o primeiro semestre de 2020.





Corinthians e Palmeiras, finalistas do Campeonato Paulista de 2020, figuram em 4º e 5º, respectivamente. Enquanto o "Timão" somou 240 mil novos inscritos, sobretudo em suas contas no Instagram e no TikTok, o "Verdão" somou 225 mil novos inscritos, principalmente através de sua nova conta no TikTok, que somou mais de 158 mil inscritos e já figura como o quinto maior perfil nesta plataforma entre os clubes brasileiros de futebol.





Ceará e Fortaleza novamente se destacam. Desta vez por atingir a marca de 2 milhões de seguidores no combinado de suas redes oficiais e por terem avançado uma posição cada O Vitória também ultrapassou os 2 milhões no combinado mas perdeu duas posições para os clubes rivais do estado do Ceará.

TikTok segue com crescimento expressivo entre os clubes

O TikTok foi a principal fonte de novos inscritos para 63% dos clubes presentes na plataforma. Ou seja, para 25 dos 40 clubes a maioria de seus novos inscritos são originárias da nova rede social. Atualmente, os clubes nacionais somam 4 milhões de inscritos em seus perfis no TikTok.





