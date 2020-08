Ricardo Zonta vence a Corrida do Milhão Solidário na Stock Car, e prêmio será doado

(Foto: Erica Hideshima)





Ricardo Zonta, piloto da RCM, venceu a Corrida do Milhão Solidário neste domingo, no Autódromo de Interlagos, válida também como a terceira etapa do campeonato da Stock Car. No sábado, o piloto paranaense já tinha ficado no pódio ao terminar em terceiro lugar. César Ramos, que havia largado na pole, ficou em segundo, enquanto Denis Navarro completou o pódio na terceira posição.

Apesar de vencer pela segunda vez a Corrida do Milhão - repetindo 2013 -, neste domingo Ricardo Zonta não vai embolsar a quantia, mas por um bom motivo: o prêmio de R$ 1 milhão será destinado a instituições que auxiliam no combate à pandemia da Covid-19 através de insumos como EPIs (equipamentos de proteção individual), medicamentos, itens de higiene pessoal e cestas básicas.

Ricardo Zonta largou na terceira posição, mas já na curva do 'S' do Senna ganhou a segunda colocação e se firmou atrás do pole position César Ramos, que se manteve na ponta após a largada. Na segunda volta, o paranaense chegou a se tocar com Diego Nunes, mas o adversário foi quem levou a pior e saiu da pista.

Com 16 minutos de corrida, César Ramos fez o pit stop e Zonta assumiu a liderança. Sem ninguém na frente, o piloto da RCM abriu vantagem suficiente para voltar na liderança quando fizesse a sua parada. E foi o que aconteceu três minutos depois, com Ricardo Zonta tendo feito um pit stop três segundos mais rápido do que foi a parada de César. Daí em diante, ninguém mais ameaçou a corrida do bicampeão da Corrida do Milhão, que completou 25 voltas no tempo de 42m36s882.

Outro destaque da prova foi a corrida de recuperação de Rubens Barrichello. O piloto de 48 anos largou na 22ª posição, e numa corrida agressiva chegou em quarto lugar. Ele já havia vencido uma das corridas na primeira etapa do campeonato, em Goiânia.

Nelsinho Piquet, que no sábado venceu a prova válida pela segunda etapa do campeonato, desta vez teve problemas com o carro da Full Time Bassani e abandonou a corrida quando restavam três minutos para o fim.

Confira como terminou a Corrida do Milhão Solidário:





1. Ricardo Zonta (RCM/Corolla)

2. César Ramos (A.Mattheis/Corolla)

3. Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze)

4. Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla)

5. Ricardo Maurício (RC/Cruze)

6. Thiago Camilo (A.Mattheis/Corolla)

7. Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze)

8. Átila Abreu (Shell Crown Racing/Cruze)

9. Allam Khodair (BFM/Cruze)

10. Júlio Campos (Crown Racing/Cruze)

Globo Esporte