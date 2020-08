Santos contrata o técnico Cuca para substituir Jesualdo Ferreira

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)



Cuca está de volta ao Santos.

O Santos confirmou a contratação do técnico de 57 anos nesta sexta-feira, dois dias após demitir o português Jesualdo Ferreira. O contrato assinado por Cuca é válido até o fim do Campeonato Brasileiro.

As negociações foram rápidas. Cuca estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi dispensado do São Paulo. O Peixe precisa registrar o técnico no BID da CBF para tê-lo contra o Bragantino, neste domingo, na estreia do Brasileirão.

Já como novo treinador do Santos, Cuca escreveu uma carta aberta ao torcedor santista. Veja abaixo:

“Saí do Santos FC em 2018, em um momento em que precisava cuidar da minha saúde, e sabia que um dia voltaria para ter mais uma oportunidade nesse gigante do futebol. Da última vez, também tínhamos alguns problemas, o clube não estava bem na classificação, mas com o esforço de todos conseguimos evoluir e melhorar a situação, ainda que longe do que queríamos.

Agora eu estou completamente recuperado e assumo em um momento que o Santos FC passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos. Estou muito motivado com essa responsabilidade e me sinto extremamente capacitado e comprometido em ajudar este processo.

O torcedor pode ter a certeza que estou muito contente pelo acerto e pelo desafio que será comandar a equipe. Será diferente também, por tudo que está acontecendo no mundo, com novas dificuldades, mas tenho certeza que, com muito trabalho, poderemos alcançar bons resultados.

Não venho pensando em questão financeira, mas sim no prazer de trabalhar no clube. Estou chegando ao Santos FC pelo desafio de fazer um bom trabalho, e acredito que podemos conseguir isso, pois o grupo é qualificado.

Alexi Stival, o Cuca, novo treinador do Santos Futebol Clube."

Essa será a terceira passagem de Cuca como treinador no Santos, a segunda na gestão do presidente José Carlos Peres, com quem ele teve diversos atritos à época.

A primeira, em 2008, durou pouco (apenas 14 jogos) e terminou com o Peixe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

A segunda, em 2018, teve 26 partidas, mas foi interrompida por um problema no coração do treinador.

Substituto de Jesualdo, Cuca assume o Santos em um momento de crise política e com o elenco rachado com a diretoria. No início da pandemia, o clube reduziu em 70% os salários dos jogadores sem acordo e tem atrasos em direitos de imagem. Recentemente, viu o atacante Eduardo Sasha e o goleiro Everson irem à Justiça pedir rescisão contratual por falta de pagamento.

Além disso, o Santos vive grave crise financeira, está impedido de registrar novos jogadores por causa de uma punição na Fifa e ainda acumula diversas dívidas com outros clubes.

Globo Esporte