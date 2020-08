Santos tentar quitar dívida com Hamburgo e suspender punição da Fifa

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





Por Redação Blog do Esporte





O Santos tenta quitar a dívida com o Hamburgo, da Alemanha, e retirar a punição da Fifa que impede o clube de registrar novos jogadores nos campeonatos que disputa. Com a venda de Eduardo Sasha para o Atlético Mineiro, avaliada em R$ 10 milhões, o clube paulista busca um acordo com os alemães para quitar o valor.

O Santos recebeu uma punição pela Fifa em março deste ano pela compra do zagueiro Cleber Reis, fechada em 2017. O Peixe teria que quitar uma dívida de quase R$ 30 milhões, com juros e multa, ou fazer um acordo com os alemães, sendo este o mais provável a acontecer.

O técnico Cuca já mostrou interesse em reforçar o elenco para a temporada e, de acordo com a diretoria, a liberação pode ocorrer ainda esta semana, mas adotam cautela.

“A gente consegue o saldo financeiro para fazer outras coisas. De repente, a gente consegue colocar os atrasados aqui em dia, que é uma necessidade. Depois, pagar uma dívida lá fora para fortalecer ainda mais o nosso elenco “, disse o treinador, em entrevista coletiva após a vitória do Santos contra o Athletico Paranaense no último domingo.

O Santos anunciou apenas dois reforços para a temporada, que assinaram contrato no fim de semana. Trata-se do atacante Raniel, trocado em negociação por Vitor Bueno com o São Paulo, e o lateral-direito Madson, que chegou em troca com o Grêmio por Victor Ferraz. Os dois não se firmaram até o momento.