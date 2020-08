Sebastian Vettel anuncia futuro na F1 em algumas semanas: "Já tomei minha decisão"

(Foto: Clive Mason/Formula 1 via Getty Images)





Sebastian Vettel já decidiu qual será seu futuro. No entanto, o alemão ainda não divulgou se vai permanecer na Fórmula 1, se vai para outra categoria ou vai parar de correr. O piloto deixará a Ferrari no fim da temporada 2020 e negocia com a Racing Point, e a decisão do tetracampeão deverá ser anunciada nas próximas semanas.

- De certa forma, eu tomei minha decisão. Agora isso vai mostrar se algo sensato vai acontecer ou não. Vai demorar mais algumas semanas, nada vai mudar hoje. Eu não vejo por que tenho de ser colocado sob pressão. Se o projeto certo surgir ao virar da curva, acredito que ainda tenho muito a oferecer. Se não for esse o caso, não estou interessado em continuar apenas a estar lá. O que está no contra-cheque é menos importante - disse o alemão à TV RTL.

Curiosamente, Vettel foi flagrado pelo fotógrafo inglês Mark Sutton com o chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, na saída de Silverstone no último domingo. O alemão tentou dar uma desconversada sobre o "encontro":

- Está correto, estávamos indo para o posto de gasolina. Depois do posto, ele iria para casa e eu continuaria para outro lugar. É um bom carro. É uma Ferrari Pista. Lembro que anos atrás ele estava falando sobre aquele carro, agora ele obviamente tem um. Ele disse que estava ficando sem combustível, eu disse "Bem, onde você está indo?" E estávamos indo na mesma direção, então eu estava indo com ele para o posto de combustível e depois fui para outro lugar.

Por fim, Vettel garantiu que não está preocupado com o futuro, apesar de não estar fazendo uma boa temporada - é apenas o 13º colocado no campeonato. O alemão garantiu estar relaxado e reafirmou que sua escolha já foi feita.

- Tenho muitas possibilidades. Talvez não tantas na Fórmula 1, você pode fazer as contas e ver quais lugares estão ocupados, mas acho que, como sempre mencionei, o mais importante é que estou feliz com minha escolha. O tempo dirá qual é a escolha e depois continuará a partir daí, então não estou muito estressado com isso - disse.

