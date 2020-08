Sem sede única, Nordestão 2021 será disputado em paralelo aos Estaduais e ganha versão Sub-20

(Foto: Cisco Nobre)





Ainda sem data definida para 2021, a Copa do Nordeste pretende ser disputada nas datas reservadas para os Estaduais, que tem 16 dias determinados pela CBF para receber as partidas. Além disso, diferentemente do que ocorreu neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a competição não acontecerá em sede única.

Outra novidade preparada pela Liga Nordeste é a realização de uma Copa do Nordeste Sub-20, que deve acontecer ainda nesta temporada. Com a premissa de dar mais experiências às revelações dos clubes nordestinos, o torneio deve ser iniciado em dezembro.

Mesmo sendo considerado um sucesso, o formato com sede única não deve voltar em 2021. A avaliação dos clubes é de que a realização do torneio em uma localização, ao mesmo tempo dos Estaduais, prejudica a logística. No entanto, caso ocorra o agravamento da pandemia da Covid-19, a fórmula de sede única será repetida.

Como funciona a divisão com os Estaduais?

Aparentemente fora do calendário oficial, a Copa do Nordeste terá 12 datas para ser disputada. Por força de contrato com a Liga do Nordeste, a CBF precisa disponibilizar essa quantidade para que a competição aconteça. Com isso, os Estaduais se ajustam entre as quatro datas restantes, além de espaços reservados para Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

Globo Esporte