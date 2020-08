Semifinal não tem times da Espanha, Inglaterra ou Itália pela primeira vez na era Champions League

(Foto: RENARD eric/Corbis via Getty Images)



A semifinal da Liga dos Campeões deste ano terá um fato inédito desde que a competição adotou seu atual nome. Pela primeira vez, não há um representante sequer de Espanha, Inglaterra ou Itália entre os quatro melhores do torneio. Os três países abrigam as melhores ligas do mundo. Mas não vão decidir o maior campeonato de clubes do planeta.

O nome de Uefa Champions League foi adotado apenas a partir de 1992/93, quando a entidade continental remodelou o torneio com várias ações de marketing e a ampliação de participantes. Antes, o nome era Copa dos Campeões da Europa.

Com PSG, Lyon, Bayern de Munique e RB Leipzig, a edição desta temporada tem apenas franceses e alemães na semifinal. A última vez que espanhóis, italianos e ingleses ficaram fora do Top-4 da competição foi em 1990/91.

Bayern de Munique, Spartak Moscou, Olympique de Marselha e o Estrela Vermelha, da Sérvia, fizeram as semifinals daquela temporada. Os sérvios terminaram campeões.

Participações na semifinal na Era Champions League (desde 1993/1994)*:

Espanha: 32

Inglaterra: 24

Alemanha: 18

Itália: 16

França: 9

Holanda: 5

Portugal: 2

Grécia: 1

Ucrânia: 1

* A temporada 1992/93, primeira da Era Champions League, não teve semifinais. Os dois melhores da fase de grupos fizeram a final.

Os países de cada semifinal desde 1993/1994 (1992/93 não teve semifinal):

PSG e Lyon também dão à França a inédita presença de dois clubes do país neste estágio. Antes, times franceses participaram da semi 14 vezes, mas nunca dois ao mesmo tempo.

O único título francês da Liga dos Campeões é o do Olympique de Marselha, em 1993, edição com formato sem semifinal. PSG e Lyon buscam a sétima decisão para o país.

É a primeira vez desde 1995/96 que nenhuma equipa inglesa ou espanhola vai estar presente nas semifinais da Liga dos Campeões

Depois de ver quatro times ingleses diferentes chegarem à final da Liga dos Campeões / Liga Europa na temporada passada, nenhum time da Inglaterra vai competir na final de qualquer competição pela primeira vez desde 2014/15

Com cinco títulos, o Bayern de Munique é o único campeão dos atuais quatro semifinalistas. Ou melhor: PSG, RB Leipzig e Lyon nunca atingiram uma decisão. Na história de toda a competição, os bávaros só não têm mais participações em semis que o Real Madrid: 29 dos espanhóis contra 20 dos alemães.

Clubes com mais participações na semifinal na Era Champions League (desde 1993/94)*:

Real Madrid: 13

Barcelona: 12

Bayern de Munique: 12

Chelsea, Juventus e Manchester United: 7

* A temporada 1992/93, primeira da Era Champions League, não teve semifinais. Os dois melhores da fase de grupos fizeram a final.

RB Leipzig x PSG será nesta terça-feira, e Lyon x Bayern de Munique na quarta-feira. Ambos acontecem às 16h (de Brasília).

