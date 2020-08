Sevilla resolve no primeiro tempo, bate a Roma e avança às quartas da Liga Europa

Maior campeão da história da Liga Europa com cinco conquistas, o Sevilla voltou à competição mostrando que pode se credenciar com um dos favoritos na atual edição. Nesta quinta-feira, em jogo único realizado contra a Roma na Alemanha, pelas oitavas de final, a equipe foi superior, construiu vantagem no primeiro tempo e venceu por 2 a 0. Reguillón e En-Nesyri fizeram os gols do jogo, e a equipe espanhola aguarda o vencedor de Wolverhampton x Olympiacos para conhecer seu adversário nas quartas. Os comandados de Julen Lopetegui chegaram a 12 jogos de invencibilidade após a retomada do futebol.





O jogo





O Sevilla, que contou com boas atuações de Ocampos e Banega, teve mais posse e criou muito mais chances perigosas. Ao longo da partida, foram duas bolas no travessão, além de obrigar o goleiro da Roma a trabalhar. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Reguillón abriu o placar após fazer jogada individual e contar com falha feia de Pau López.





Perto do intervalo, aos 43, Ocampos ganhou de Ibañez e ficou na cara do goleiro. Ele cruzou para o meio da área e viu En-Nesyri completar para a rede e deixar a situação tranquila para ser administrada na etapa final. Dzeko até que tentou, mas a Roma não conseguiu diminuir.





As quartas da Liga Europa





Sevilla x Wolverhampton ou Olympiacos





Manchester United x Copenhaguen





Internazionale x Rangers ou Bayer Leverkusen





Shakhtar Donetsk x Eintracht Frankfurt ou Basel





