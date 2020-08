Sindicato ameaça ir à Justiça para interromper Brasileirão

(Foto: O Popular)





Por Redação Blog do Esporte





O Sindicato dos Atletas de São Paulo ameaça ir à Justiça para interromper o Campeonato Brasileiro caso a CBF não altere os protocolos previstos para o retorno do futebol em meio a pandemia do novo coronavírus.

O Sapesp enviou um ofício a CBF defendendo duas opções como solução para a realização do torneio. A competição já teve a partida entre Goiás x São Paulo adiada por causa da contaminação com a Covid-19 de dez jogadores do time goiano.

A CBF não se pronunciou sobre o caso.

A entidade de classe cita exemplos da Alemanha, que obrigou isolamento das delegações por até sete dias antes das partidas, tempo para a realização e resultados dos testes, ou mesmo o exemplo da NBA, que criou uma “bolha” em Orlando, nos EUA, para que a temporada pudesse ser finalizada.

O Sindicato pede que os clubes sejam isolados por toda a disputa do Campeonato Brasileiro, já que o calendário está apertado, com os clubes fazendo jogos a cada três dias.

“Assim, ou isola as delegações por uma quantidade de dias antes de cada partida, quantidade de dias que seja capaz da obtenção dos resultados das testagens de forma segura, ou se cria a “bolha” e isola de vez delegações durante toda a competição”, diz o ofício enviado à CBF.

No ofício não é informado sobre a possibilidade de ir a Justiça, mas em seu site, o Sapesp informa que, caso o protocolo não seja alterado, ele acionará os órgãos do Judiciário para interromper a competição.

Confira a nota oficial:

Como já se sabe, o Sindicato de Atletas SP sempre foi o responsável pelos avanços que se propõem a preservação da saúde dos atletas de todo o país, afinal São Paulo é a capital das conquistas dos atletas profissionais.

Parada para hidratação durante os jogos incluindo os campeonatos nacionais até a Copa do Mundo 2014; período de férias de 30 dias consecutivos, mudança de horário dos jogos no verão, período de pré-temporada, intervalo de descanso entre jogos de 66 horas (não o de 48 h), são conquistas resultantes de árduo trabalho de mentoria do Sindicato de Atletas SP, seja através de exaustivas negociações ou de longas disputas judiciais.

Desde o início da pandemia do Covid-19, a entidade paulista vem participando ativamente das discussões e planejamento que levaram o Campeonato Paulista da Série A1 ao seu desfecho exitoso, inclusive representado por um profissional médico de extrema qualidade, Dr. Renato Anghinah, que fez parte da equipe médica que elaborou o melhor protocolo de retorno do futebol.

Além da divisão principal, o sindicato também trabalha no planejamento para o retorno das Séries A2 e A3, e da mesma forma, tem representante na equipe médica que toma as decisões quanto aos retornos.

Os campeonatos brasileiros começaram e trouxeram desde a primeira rodada vários problemas, que mostram um alto risco de contaminação pelo coronavírus e coloca em risco tanto a saúde quanto a vida dos atletas profissionais e demais membros das equipes.

Mais uma vez, a categoria mostra que necessita da atuação do sindicato paulista por não possuir uma entidade que possa representá-la nacionalmente.

Desta forma, o Sindicato de Atletas SP enviou no dia 11 de agosto, um documento que solicita que a CBF mude sua estratégia para que os campeonatos possam prosseguir. Para isso toma por base dois exemplos utilizados e com sucesso pelo mundo: o primeiro na Alemanha, em que os jogadores se isolam e testam para o covid-19, mas com o tempo hábil para que os resultados possam ser aproveitados ou seguimos e o segundo vem da NBA americana, que isolou totalmente os jogadores e demais membros dos times para que a competição transcorra com um risco mínimo.

Portanto, na visão do Sindicato de Atletas SP e com base nas condições de nosso país, reforçada pela posição responsável da medicina, entre elas, a do próprio Dr. Renato Anghinah, o retorno do futebol brasileiro só seria possível por um desses dois caminhos.

Conforme o Secretário Geral da CBF, Walter Feldman, declarou, a prioridade é a preservação da saúde dos jogadores e o Sindicato de Atletas São Paulo espera que a solicitação (abaixo em anexo) seja atendida.

Em caso de resposta negativa, para a entidade dos jogadores paulistas não restará alternativa a não ser o já conhecido caminho do judiciário.

O Sindicato de Atletas SP espera que a CBF, ao menos dessa vez, surpreenda e faça a coisa certa.