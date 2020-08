Sorocaba vence o Corinthians em estreia na Liga Nacional de Futsal

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)





O Sorocaba venceu o Corinthians por 7 a 4 na tarde desta sexta-feira, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O duelo marcou a estreia das duas equipes na Liga Nacional de Futsal. Os gols foram marcados por Kevin, Rodrigo, Danilo Baron (2x), Lucas Oliveira (2x) e Ricardinho para o Sorocaba e João Victor, Baralhas, Deives e Higor para o Timão. Com a vitória, Sorocaba faz os primeiros três pontos e alcança a liderança do Grupo A.

O Corinthians volta a entrar em quadra na próxima segunda-feira, às 18h, quando enfrenta o Praia Clube. O duelo acontece no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Sorocaba joga um dia antes contra o Dracena. No próximo domingo, às 11h15, no ginásio João Carlos de Camargo, em Votorantim. Todas as partidas da LNF são com os portões fechados.

O jogo

O Timão começou com indo pra cima. Lucas Oliveira fez pelo menos três boas defesas. Mas quem abriu o placar foi Kevin, com um golaço. Com cinco minutos, o ala chutou de muito longe, sem chances para Schutt. No lance seguinte, João Victor puxou para a perna esquerda e empatou. No momento em que Sorocaba parecia criar mais volume de jogo e pressionar mais, Baralhas arrancou pela direita e bateu no canto de Lucas Oliveira. Depois do gol o Corinthians se animou e criou mais oportunidades, exigindo outras defesas do goleiro Lucas, que trabalhou bastante no primeiro tempo.

Shutt também trabalhou em chute de Rodrigo, mas acabou sendo vencido. Com o placar igualado, Sorocaba acabou se encontrou no jogo e Baron conseguiu a virada. Lucas Oliveira ainda ampliou no final da primeira etapa.

No segundo tempo o Corinthians voltou com mais ânimo. Deives cobrando pênalti diminuiu para o time da casa. Porém, um minuto depois, Ricardinho esfriou o ímpeto corintiano. Danilo Baron ampliou a vantagem, após tabela com Charuto. Higor limpou a zaga de Sorocaba e diminuiu.

O Corinthians foi para o tudo ou nada com o Jackson Samurai como goleiro-linha. Trocou passes, mas pouco assustou Sorocaba. Em uma tentativa de toque dentro da área, a bola sobrou para Lucas Oliveira, com gol livre, fazer o segundo dele na partida e dar números finais ao clássico: 7 a 4 para Sorocaba.

