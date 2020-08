Sorteio da Liga Europa define adversários de Milan e Tottenham na segunda fase preliminar

(Foto: Ina Fassbender/Pool via REUTERS)





O Milan tem um longo caminho na próxima temporada para voltar a conquistar um título continental. Sexto colocado no Campeonato Italiano 2019/20, o segundo maior vencedor da Champions teve o primeiro adversário na próxima Liga Europa definido nesta segunda-feira, em sorteio da Uefa, em Nyon, na Suíça. É o Shamrock Rovers, da Irlanda, em confronto único, fora de casa, no dia 16 de setembro, pela segunda fase preliminar. Até a fase de grupos, ainda tem mais duas etapas.

Pelo mesmo caminho, vai o Tottenham Hotspur. Vice da Champions em 2018/19, mas eliminado nas oitavas de final da temporada passada, o sexto colocado do último Campeonato Inglês estreia na próxima Liga Europa contra o Lokomotiv Plovdiv, na Bulgária, também em confronto único.

Confira todos os confrontos da segunda fase preliminar da Liga Europa

Lokomotiv Plovdiv (BUL) x Tottenham (ING)

Shamrock Rovers (IRL) x Milan (ITA)

FK Borac Banja Luka (BOS) x Rio Ave (POR)

Progres Niederkorn (LUX) x Willem II (HOL)

Lincoln Red Imps (GIB) x Rangers (ESC)

Honved (HUN) x Malmo (SUE)

Servette (SUI) x Reims (FRA)

Lokomotive Tbilisi (GEO) x Dínamo de Moscou (RUS)

Neftci (AZE) x Galatasaray (TUR)

Hammarby (SUE) x Lech Poznan (POL)

Maccaibi Haifa (ISR) / FK Zeljenznicar (BOS) x Kairat Almaty (KAZ)

B36 Torshavn (FAR) x The New Saints (GAL)

Backa Topola (SER) x FCSB (ROM)

Sfintul Gheorge Suruceni (MAC) x Partizan (SER)

Kukesi (ALB) x Wolfsburg (ALE)

NK Osijek (CRO) x Basel (SUI)

Renova (MAC) x Hajduk Spalato (CRO)

DAC 1904 (ESL) x Jablonec (RCH)

Kayzar Kyzylorda (KAZ) x Apoel (CHP)

Coleraine (IRN) x Motherwell (ESC)

Teuta (ALB) x Granada (ESP)

Viking (NOR) x Aberdeen (ESC)

CSKA Sofia (BUL) x Bate Borisov (BIE)

KF Laci (ALB) x Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Ventspils (LET) x Rosenborg (NOR)

Olimpia Lubiana (ESV) x HSK Zrinjski (BOS)

Piast Gliwice (POL) x Hartberg (AUT)

Hibernians (MAL) x Fehervar (HUN)

Nomme Kalju (EST)/NS Mura (ESL) x Aarhus (DIN)

IFK Goteborg (SUE) x Copenhagen (DIN)

OFI Creta (GRE) x Apollon Limassol (CHP)

Bala Town (GAL) x Standard Liége (BEL)

Botosani (ROM) x Shkendija (MAC)

Aris Thossaloniki (GRE) x Kolos Kovalivka (UCR)

Riteriai (LIT) x Slovan Liberec (RCH)

Bodoe Glimt (NOR) x Zalgiris Vlinius (LIT)

Inter Escaldes (AND) x Dundalk (IRL)

KuPS (FIN) x Slovan Bratislava (ESL)

Linfield (IRN) x Floriana (MAL)

Riga (LET) x Tre Fiori (SMR)

Djurgarden (SUE) x Europa (GIB)

Flora Talinn (EST) x Reykjavik (ISL)

Sileks (MAC) x Drita (KOS)

Astana (KAZ) x Buducnost Podgorica (MON)

Ararat-Armenia (ARM) x Fola Esch (LUX)

Connah’s Quay Nomads (GAL) x Dinamo Tbilisi (GEO)

