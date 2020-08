STJD adia Goiás x São Paulo por infecção da Covid-19 em jogadores do alviverde

Por Redação Blog do Esporte



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou a partida de Goiás x São Paulo, minutos antes do início do jogo, por contaminação da Covid-19 em cerca de dez jogadores do time goiano. A equipe goiana entrou com pedido no STJD para o adiamento e a decisão saiu minutos antes dos times entrarem em campo.

Horas antes do início da partida, o Goiás informou que dez jogadores, dentre eles titulares, estariam fora do jogo por serem diagnosticados com o novo coronavírus. Com isso, o clube goiano entrou com um pedido no STJD para adiar a partida. O Supremo acatou o pedido e informou aos dois clubes que não haveria partida neste domingo, no interior do estado.

O vice-presidente do Goiás, Mauro Machado, concedeu entrevista ao SporTV comentando sobre os exames realizados nos jogadores. "Fizemos uma programação de contraprova. Estamos aguardando o resultado para que a gente possa ter número suficiente para entrar em campo. Esperamos que isso aconteça. Nós temos alguns atletas que foram contactados, mas temos que ver a situação de exames deles também. Tínhamos 23 concentrados, se ficarmos sem os dez fica difícil da gente participar de maneira igualitária. Só foi passado o resultado para nós hoje, por volta das dez da manhã. Não tem como resolver isso nesse curto período de tempo. Mesmo que a gente jogue com o nosso time titular, acho que toda essa situação nos coloca um pouco em desvantagem. Mas acredito que isso possa ser revertido dentro de campo."

Com os times já em campo, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, informou que o clube tem respaldo para o adiamento do jogo. "O respaldo é muito simples. Dez dos 23 atletas foram positivados. Infelizmente fomos comunicados desses resultados positivos apenas no dia de hoje. Todos os jogadores que testaram positivos estavam concentrados. Diante desse fato, a gente preferiu agir com coerência, pedindo para que o jogo fosse adiado. Entramos com a liminar no STJD com essas alegações. Esportivamente seria uma coisa totalmente descabida. Infelizmente dessa forma eu acho que a melhor atitude foi o pedido dessa liminar, com o intuíto de rever essa partida. Ia ser uma festa bonita, mas por questões de segurança e saúde, já que os dez atletas estavam concentrados. Nós recebemos um comunicado, extra-oficial, que o jogo foi adiado."