Stock Car: Interlagos recebe Corrida do Milhão pela 7ª vez; veja as estatísticas

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





O Autódromo José Carlos Pace, no bairro paulista de Interlagos, recebe no próximo domingo (23) a 12ª edição da Corrida do Milhão, prova mais importante do automobilismo brasileiro que em 2020 terá seu cobiçado prêmio concedido na forma de doações direcionadas a entidades que combatem a pandemia do coronavírus. Agora com o nome Corrida do Milhão Solidário e valendo pela terceira etapa da temporada, a prova será transmitida ao vivo pela Rede Globo a partir das 10h. Antes, no sábado, a Stock Car disputará a segunda etapa, com transmissão ao vivo pelo Sportv2 às 10h45.

A meta de doações para a prova já foi alcançada com a contribuição das empresas Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova. Mas o volume doado pode ultrapassar a meta de R$ 1 milhão até a etapa de encerramento da temporada, em dezembro, pois as contribuições devem continuar ao longo do ano.

A Corrida do Milhão será realizada pela sétima vez em Interlagos com um histórico de domínio das equipes paranaenses. Três times do Paraná entraram para o clube dos milionários vencendo, juntos, cinco edições da prova no Autódromo José Carlos Pace. Chefiada pelo multicampeão Rosinei “Meinha” Campos, a Eurofarma RC venceu em Interlagos em 2010 e também em 2019 – sempre com o paulista Ricardo Maurício.

Também sediada em Curitiba, a Ipiranga RCM é hoje chefiada por Marcel Campos – filho de Meinha – e faturou duas vezes no traçado paulistano o prêmio mais cobiçado do automobilismo brasileiro, com Thiago Camilo. O piloto de São Paulo subiu ao alto do pódio em 2011, 2012 e 2015 – este último em uma edição realizada em Goiânia.

A quinta vitória de times do Paraná nas seis edições da prova realizadas em São Paulo foi registrada pela RZ BMC Racing, que ganhou o Milhão com o curitibano Ricardo Zonta. A única equipe não paranaense a vencer a Corrida do Milhão em Interlagos foi a carioca Cimed Racing, que em 2016 conquistou o primeiro lugar com o tocantinense Felipe Fraga.

Primeiro campeão – Entre os pilotos, o primeiro vencedor foi o paraibano Valdeno Brito Filho (equipe A.Mattheis), em 2008. Maior campeão da prova, Thiago Camilo soma três vitórias nas onze edições disputadas até hoje, uma a mais que Ricardo Maurício e Rubens Barrichello (equipe Full Time Sports, 2014 e 2018). Empatados com uma vitória cada, Valdeno, Zonta, Fraga e o paulista Daniel Serra (Eurofarma RC, 2017) completam a lista dos onze “milionários” da Stock Car.

Confira abaixo as estatísticas da Corrida do Milhão:

EDIÇÃO 2019

Local: Interlagos

Prêmio: R$ 1 milhão em dinheiro

Data: 25/08/2019

Corrida número 511 da história da Stock Car

Etapa do campeonato 2019: 12ª

Traçado: 4.309m

Distância da prova: 26 voltas = 112,034 km

Vencedor: Ricardo Maurício, 26 voltas em 42min50s541, média de 156,901 km/h

Pole position: Lucas Di Grassi em 1min36s704, média de 160,411 km/h

Melhor volta: Ricardo Maurício em 1min36s058, média de 161,489 km/h

Líderes: Lucas Di Grassi (21 voltas), Ricardo Maurício (3), Bruno Baptista (1) e Felipe Fraga (1)

Carros: Chevrolet Cruze

Pilotos inscritos: 28





EDIÇÃO 2020

Local: Interlagos

Data: 23/08/2020

Prêmio: igual ou superior a R$ 1 milhão em produtos doados para combate ao coronavírus

Doadores: Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova

Corrida número 523 da história da Stock Car

Etapa do campeonato 2020: 3ª

Traçado: 4.309m

Duração prevista: 40 minutos + 1 volta

Carros: Toyota Corolla e Chevrolet Cruze

Pilotos inscritos: 25





TODAS AS EDIÇÕES DO MILHÃO

2008 a 2019

Ano, Piloto, Equipe, Pista

2008, Valdeno Brito Filho, A.Mattheis, Jacarepaguá (RJ)

2010, Ricardo Maurício, Eurofarma RC, Interlagos (SP)

2011, Thiago Camilo, RCM Motorsport, Interlagos (SP)

2012, Thiago Camilo, RCM Motorsport, Interlagos (SP)

2013, Ricardo Zonta, RZ BCM Racing, Interlagos (SP)

2014, Rubens Barrichello, Full Time Sports, Goiânia (GO)

2015, Thiago Camilo, Ipiranga-RCM, Goiânia (GO)

2016, Felipe Fraga, Cimed Racing, Interlagos (SP)

2017, Daniel Serra, Eurofarma RC, Curitiba (PR)

2018, Rubens Barrichello, Full Time Sports, Goiânia (GO)

2019, Ricardo Maurício, Eurofarma RC, Interlagos (SP)





VENCEDORES EM INTERLAGOS DESDE 1979

Dez maiores vencedores nas 133 provas da história da categoria

1) Ingo Hoffmann, 26 vitórias

2) Chico Serra, 14

3) Paulo Gomes, 13

4) Fábio Sotto Mayor, 10

5) Adalberto Jardim e Cacá Bueno, 7

7) Thiago Camilo, 6

8) Alencar Júnior, Marcos Gracia, Marcos Gomes e Ricardo Maurício, 4





Maiores vencedores entre os pilotos em atividade

1) Cacá Bueno, 7 vitórias

2) Thiago Camilo, 6

3) Marcos Gomes e Ricardo Maurício, 4

5) Daniel Serra e Ricardo Zonta, 2

6) Átila Abreu, 1