Técnico Claudinei Oliveira critica volta do futebol brasileiro em meio a pandemia da Covid-19

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





Por Redação Blog do Esporte





Ao final da partida contra o Guarani, onde o Botafogo-SP perdeu por 1 a 0, o técnico Claudinei Oliveira criticou a volta do futebol brasileiro em meio a pandemia do novo coronavírus. Segundo Claudinei, o momento não era de retorno das atividades, principalmente com o número cada vez maior de óbitos no país.

O Pantera teve algumas baixas para a partida do sábado, dentre eles o meia Matheus Anjos. Com isso, o técnico disse que o elenco perdeu força na criação das jogadas.

“Ficamos sabendo do Matheus ontem (sexta-feira) quando estávamos nos preparando para o treinamento, então chegou a notícia e tiramos ele do treino. Vamos seguir em frente, não responsabilizo ninguém, não quero o mal de ninguém, sabemos que é difícil tomar as decisões corretas. Em termos de protocolos estamos fazendo o que podemos. Temos que seguir trabalhando, pedindo a Deus que nos proteja e nos dê saúde”, disse.

Ao todo, o Botafogo teve nove jogadores diagnosticados com coronavírus e que foram afastados do elenco. Matheus Anjos é o primeiro atleta a testar positivo após a retomada do Campeonato Paulista e Brasileiro Série B.

“É um risco que a gente corre em todos os jogos. Se fizermos a leitura do que está acontecendo, o Guarani jogou contra o CSA, que teve casos, mas eles testaram negativo antes do nosso jogo, porém podem ter jogado hoje como positivados. O protocolo não é 100% confiável, o risco é constante, a gente sabe disso e infelizmente decidiram fazer dessa forma”, disse.

O treinador argumenta que o campeonato deveria ser jogado em outro formato na atual situação de saúde do Brasil.

“Talvez o ideal fosse fazer o campeonato com menos rodadas, com turno único, jogando só nos finais de semana, para ter tempo de testar todo mundo e dar uma segurança maior. Mas sabemos que existem interesses econômicos, que são colocamos acima de cada um de nós, então temos que encarar. Se perdemos quatro, cinco, seis, temos que jogar com o que tiver para tentar buscar a vitória da mesma forma”.

Claudinei foi enfático ao criticar a realização do futebol durante a pandemia.

“Não importa o nosso protocolo, isso a gente faz. A questão é que temos que jogar com outra equipe, então estamos expostos, porque não sabemos contra quem jogaram, como foram feitos os protocolos, o que os atletas estão fazendo, então a gente não sabe. O risco maior não está entre nós, a culpa não é do Botafogo, a gente não tem esse controle e na realidade estamos sendo jogados na arena para divertir o povo, a realidade é essa. Claro que a gente gosta de estar trabalhando, estou feliz, é muito melhor do que ficar em casa, mas todos tem que estar cientes de que existe o risco, não adianta ficarmos enganando, contando historinhas, porque existe um risco grande”, concluiu.

O Blog do Esporte entrou em contato com a CBF sobre o caso, mas não obteve retorno.