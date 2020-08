Técnico do Borussia Dortmund confirma negociação por Reinier: "Ainda não foi encerrada"

O técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, confirmou o interesse no meia-atacante Reinier e revelou que há uma negociação em andamento com o Real Madrid. O objetivo do clube alemão é trazê-lo por empréstimo. Os comentários foram feitos neste domingo, após a vitória por 11 a 2 no amistoso contra o Áustria Viena.

- Queremos contar com ele cedido pelo Real Madrid, mas ainda não foi encerrada a negociação. Trata-se de um jogador jovem, que pode atuar como referência no ataque ou de meio-campista, até de falso 9 - comentou o treinador.

Segundo o "Mundo Deportivo", o Borussia Dortmund deseja fechar um empréstimo de duas temporadas e está perto de conseguir selar a transferência. O jornal espanhol ainda afirma que há outras equipes interessadas no brasileiro, como o Bayer Leverkusen e a Real Sociedad.

Reinier foi comprado pelo Real Madrid ao Flamengo em janeiro, por 30 milhões de euros, valor da multa rescisória do jogador. Ele foi apresentado em fevereiro e passou a integrar o elenco do time B, o Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola. Mas a competição foi interrompida precocemente pela pandemia da Covid-19. O meia jogou três partidas e marcou dois gols pela equipe.

