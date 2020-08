The Best: Fifa entregará prêmio de melhor do mundo em 2019/20

Os candidatos a melhor jogador do mundo na atual temporada podem ficar tranquilos: a Fifa entregará o prêmio The Best relativo a 2019/20. A entidade optou por manter a premiação anual, apesar da temporada incomum, com longa paralisação e competições interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há data nem formato definidos para o evento. A premiação contemplará o futebol masculino e feminino.

A organização já tinha a intenção de manter a premiação normalmente, embora não houvesse confirmação ou mesmo planos sobre como se daria a entrega. Agora, o martelo está batido: o troféu The Best será entregue. Apenas o conceito do evento virtual ainda será definido pela Fifa, assim como a data da premiação - ela vinha ocorrendo em setembro, nos últimos anos.

Desta forma, o The Best será o único grande prêmio individual a ser concedido em 2019/20, uma vez que a Bola de Ouro, outro tradicional troféu, da revista France Football, optou pelo cancelamento neste ano. Os diretores da premiação indicaram que "um ano tão único não poderia ser tratado como um ano comum".

É certo, porém, que a pandemia da Covid-19 e as novas demandas de isolamento social em todo o mundo impedirá a tradicional noite de gala da Fifa, na qual os grandes astros do futebol mundial se reuniam uma vez por ano. Na cerimônia também eram entregues o Prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, e troféus individuais, com a divulgação da seleção do ano elaborada pela FifPro.

A notícia serve como combustível para alguns craques que seguem na disputa da Super Champions em Lisboa. Nomes como Neymar, Messi, Lewandowski e Kevin De Bruyne são cotados como candidatos à premiação individual, e a conquista do título europeu poderia ter peso fundamental para sacramentar um deles como vencedor do The Best.

O brasileiro já garantiu vaga na semifinal com o PSG, após vitória de virada sobre a Atalanta, na última quarta-feira. O Barcelona de Messi e o Bayern de Lewandowski se enfrentarão na próxima sexta, valendo um lugar na próxima fase. E o Manchester City de De Bruyne precisa superar o Lyon, no sábado, para ir às semifinais - e pegar justamente o vencedor de Barça x Bayern.

Globo Esporte