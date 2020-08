Thiago Silva dá adeus ao PSG e deve acertar com Chelsea, diz imprensa inglesa

(Foto: Lluis Gene/Reuters)





Depois de se despedir do PSG com o vice-campeonato da Liga dos Campeões, Thiago Silva está perto de definir o seu próximo destino. Os jornais britânicos “The Telegraph” e “The Guardian” dizem que o zagueiro brasileiro aceitou proposta do Chelsea e vai assinar por duas temporadas com a equipe de Frank Lampard, até junho de 2022.

O ge tentou contato com o empresário do defensor, Paulo Tonietto, mas o a gente não respondeu. Thiago, que completa 36 anos no próximo mês, teve sondagens do Everton, Milan e da Fiorentina. A prioridade do zagueiro sempre foi permanecer em uma liga competitiva na Europa. Seu principal objetivo é garantir a participação na Copa do Mundo de 2022.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, da emissora “Sky Sports” e do jornal “The Guardian”, diz que o acordo foi fechado, e Thiago Silva assinará com o Chelsea nos próximos dias. O brasileiro surgiu como uma opção de mais experiência ao time londrino, que passa por ampla reformulação no elenco para a próxima temporada.

Impedido de contratar na janela de transferências de verão anterior, os Blues fazem amplo investimento para 2020/21. Acertaram as chegadas do meia-atacante marroquino Hakim Ziyech, ex-Ajax, e o atacante Timo Werner, ex-RB Leipzig.

Além de Thiago Silva, a imprensa inglesa vê como certa as contratações do jovem meia alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, e do lateral-esquerdo Ben Chilwell, do Leicester.

Havertz, de 21 anos, fez 18 gols e oito assistências na última temporada pelo Leverkusen e é uma das maiores promessas do futebol alemão. De acordo com as publicações inglesas, o Chelsea irá pagar 80 milhões de euros (R$ 528 milhões, na cotação atual) pelo jogador, mais 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) em bônus.

Chilwell, de 23 anos, é aguardado em Stamford Bridge apósa saída do ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, que está de saída para a Inter de Milão.

Há 11 anos na Europa, Thiago se despede do PSG com 24 títulos conquistados no clube. O brasileiro é o jogador que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão no PSG, com 289 partidas. Ao todo, são 315 jogos e 17 gols com a camisa da equipe parisiense.

