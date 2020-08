Tiago Nunes, do Corinthians, diz que Atlético-MG teve vantagem técnica por voltar a treinar antes

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)





Técnico do Corinthians, Tiago Nunes fez uma análise da dura derrota de virada sofrida para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi a estreia do Timão na competição nacional e terminou em 3 a 2 para os mineiros.

Para o técnico, há um desequilíbrio entre equipes como Atlético-MG (100% no Brasileirão) e Flamengo (que perdeu as duas até aqui) e as demais por terem voltado a treinar muito antes de times como o Corinthians.

– Com certeza, as equipes que voltaram antes, a exemplo do Atlético-MG e Flamengo, que voltaram quase um mês antes de outras equipes, vão ter vantagem técnica neste momento, que causa um desequilíbrio natural no início da competição – disse o treinador, em entrevista no Mineirão.

O Corinthians terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, com gols de Jô e Araos, mas sofreu a virada em 16 minutos do segundo tempo, levando um gol atrás do outro. Tiago tentou explicar a séria dificuldade da equipe na etapa final.

– Principalmente na vitória dos duelos, a gente demorou a encaixar a marcação no Atlético-MG, também ficar um pouco mais com a bola. O Atlético-MG subiu a marcação desde o início, a gente quando conseguiu sair desta pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos, tocar a bola de lado para chegar no campo do Atlético-MG, tivemos a chance clara de fazer o terceiro gol, que iria sacramentar o resultado – explicou, lembrando chance desperdiçada por Jô.

– Então, tivemos dificuldades. Lógico que quando sofremos os gols tivemos de expor mais a equipe para tentar buscar o empate, tivemos ainda a chance no final, que a bola foi tirada em cima da linha pelo defensor do Atlético-MG, tivemos um pênalti claro a nosso favor onde o goleiro fez um pênalti no Ruan (Oliveira) e não foi dado, então são circunstâncias que dificultam o jogo, mas estamos no caminho, num processo de evolução.

Veja outros pontos da entrevista de Tiago Nunes:

Assimilação das mudanças feitas por Jorge Sampaoli no Atlético

– Na verdade, não. O Sampaoli não fez mudança tática, mudou a característica dos jogadores, com a entrada do Hyoran no lugar do Alan Franco e do Savarino no do Marquinhos. Foi um por um, jogadores mais leves, inteiros fisicamente, mas taticamente manteve a mesma postura do primeiro tempo. Atacando com muitos jogadores, deixando a sua defesa no um contra um. Os jogos contra o Atlético-MG neste ano, a exemplo do que eram com o Santos, vão ser nesta característica, jogos com time que ataca bastante, a do Jorge, mas que também se expõe defensivamente. Vai ser jogo muito aberto contra o Atlético-MG.

Sequência no Paulista prejudicou Corinthians?

– Acaba trazendo uma sobrecarga maior. Viemos de semifinal e finais, jogos muito desgastantes fisicamente e, também, lógico, a própria qualidade do Atlético-MG impuseram dificuldades à nossa equipe. Tivemos que tentar achar soluções para manter regularidade maior para o segundo tempo também – analisou o treinador.

Globo Esporte