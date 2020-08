Trio de heróis carrega os Blazers, que vencem os Grizzlies e pegam os Lakers nos playoffs

(Foto: Joe Murphy/Getty Images)





Numa inédita repescagem adotada pela NBA, o clima de playoff foi convidado especial. E nessa atmosfera de tarde decisiva, o Portland Trail Blazers completou sua incrível escalada rumo ao mata-mata, vencendo o Memphis Grizzlies por 126 a 122. Agora, o time de Damian Lillard, Jusuf Nurkic e companhia encara o poderoso Los Angeles Lakers na primeira rodada. O primeiro jogo contra o time californiano será na próxima terça-feira, às 22h.

O trio Lillard, McCollum e Nurkic foi decisivo na classificação do time do Oregon. Em diferentes momentos do jogo, eles tiveram sangue frio para quebrar o Memphis de diferentes maneiras. Com 31 pontos e 10 assistências, Lillard levantou sua equipe sempre que o adversário tentava se impôr. Com 29 pontos e uma fratura na costela, McCollum brilhou nos minutos finais, com cestas decisivas. E com incríveis 22 pontos, 21 rebotes, 6 assistências, 2 roubadas e 2 tocos, Nurkic infernizou os Grizzlies.

No time do Tennessee, a grande estrela foi Ja Morant, que fez a melhor partida de sua carreira. Ele não conseguiu render no primeiro tempo, com apenas 11 pontos. Mas terminou o jogo com 35 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Seus cortes rápidos em direção à cesta, suas mudanças de direção e suas enterradas foram a principal arma dos Grizzlies. Jonas Valanciunas também teve grande partida, com 22 pontos e 17 rebotes.

Jusuf Nurkic combate o luto com show em quadra

Pivô dos Blazers, Jusuf Nurkic anunciou minutos antes da partida, em uma rede social, que sua avó morreu vítima do novo coronavírus. O bósnio atuou apesar do momento de luto, fazendo um jogo monstruoso.

Damian Lillard, o MVP da fase regular da bolha

Momentos antes de a bola subir, Damian Lillard foi eleito o "MVP da fase regular da bolha". O craque foi o cestinha da retomada da liga, com média de 37.6 pontos nas oito partidas que disputou. Nesse sábado, não ficou muito atrás disso, com seus 31 pontos.

O JOGO

1º Quarto - Grizzlies não acertam a mão e Blazers dominam

Muita cautela e ritmo de jogo controlado nos primeiros minutos da partida. Os Grizzlies demoraram 2 minutos para converterem sua primeira cesta. Grandes candidatos a destaque da tarde, Lillard e Morant fizeram o que era esperado e tomaram a iniciativa por suas equipes.

Duas bolas de três dos Blazers, uma de Lillard e uma de Collins, fizeram o técnico dos Grizzlies pedir tempo. Enquanto o time de Memphis movimentava bem a bola e operava mais no garrafão, um Portland agressivo ia bastante à linha de lance livre, tendo Lillard, Carmelo e McCollum como destaques. Com melhor aproveitamento dos arremessos, os Blazers foram para o segundo quarto vencendo por 31 a 19.

2º Quarto - Valanciunas e Nurkic travam bela batalha nos garrafões

Com um começo de 6 a 0 ancorado em Valanciunas, os Grizzlies cortaram a vantagem dos Blazers. Kyle Anderson também mostrou serviço no Memphis, ajudando no ataque. Os Grizzlies assumiam a liderança, e ficava claro que o Portland precisava de Lillard de volta à quadra. Lillard voltou à partida e com duas bolas de três seguidas, recolocou sua equipe nos trilhos.

Carmelo Anthony também fazia ótimo quarto, mas ninguém brilhava mais que Valanciunas, que tinha atuação impecável no ataque. Nos Blazers, um pivô também pedia passagem. Além de implacável nos rebotes, Nurkic assumia a condição de cestinha dos Blazers, que se recuperavam e iam para o intervalo vencendo por 58 a 52. Nurkic com 15, e Valanciunas, com 16, eram os cestinhas dos times.

3º Quarto - Morant decola, Grizzlies dão show ofensivo, mas Lillard responde

Morant sentia que precisava ser mais agressivo e mais assertivo para que os Grizzlies tivessem chance. E foi o que o armador tentou fazer. Ele voltava a travar uma batalha com Lillard, Dillon Brooks aparecia como ajuda valiosa, e os Grizzlies assumiam a liderança no placar.

O quarto dos Grizzlies era ofensivamente primoroso. Morant seguia acelerando em sua incursões no garrafão dos Blazers, e o time vivia seu melhor momento na tarde, abrindo uma vantagem de 6 pontos a 3:30 do fim do período. Era a vez de Lillard responder para reequilibrar o jogo, que ia para o último quarto com vitória parcial dos Grizzlies: 94 a 89.

4º Quarto - McCollum tem sangue frio nos minutos finais, e Blazers vencem

No último quarto, os Grizzlies mantiveram o foco e a assertividade no ataque. Quem heroicamente mantinha os Blazers motivados era Lillard, que se destacava como cestinha do jogo. Morant e Valanciunas não desistiam, buscando a cesta no garrafão e mantendo o Memphis na liderança.

Gary Trent, até então apagado no jogo, conseguia uma bola de três para cortar a liderança dos Grizzlies para 2 pontos com menos de 4 minutos para o fim. Morant seguia sua missão ofensiva, mas os Blazers empatavam com McCollum e passavam à frente com Nukic. McCollum tinha sangue frio, roubava a cena e dava aos Blazers uma vantagem de 6 pontos a 1:39 do fim.

Com 20 segundos para o fim, e com três pontos na frente, os Blazers conseguiram uma bola de três com Carmelo Anthony. Seis pontos de vantagem e vitória encaminhada. Dillon Brooks ainda conseguiu uma bola de três, mas Gary Trent sofreu falta e foi para a linha de lance livre. Ele acertou o primeiro e errou o segundo, que acabou num rebote ofensivo. Carmelo converteu os dois, Morant conseguiu uma cesta de 3 em seguida, mas era tarde demais: 126 a 122.

Globo Esporte