Turner renova contratos com clubes brasileiros até 2024

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A Turner, empresa responsável pela transmissão de canais como TNT e Esporte Interativo no Brasil, parece ter voltado atrás na decisão de sair da transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2022. Clubes como Ceará e Santos confirmaram o acerto com a empresa dos Estados Unidos para a transmissão na TV fechada até 2024, dois anos a mais que o primeiro contrato firmado.

Possível saída da Turner do Brasileirão

A Turner teve um embate nos últimos meses com o Grupo Globo por causa da transmissão do Campeonato Brasileiro. A Medida Provisória (MP) 984, aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, liberava o clube mandante para acertar os direitos de transmissão de seus jogos no período de calamidade pública no Brasil. Com isso, a Turner anunciou mais transmissões pela TV fechada.

Contrariada, a Globo entrou com um processo e conseguiu suspender a transmissão, alegando que os contratos firmados anteriormente não poderiam ser suspensos pela MP.

No dia 12 de agosto, a Globo, por meio do site Globo Esporte (ge), anunciou a decisão da Justiça que impedia a Turner de transmitir jogos de clubes com os quais não tinha contrato. Confira a nota oficial:

"O Tribunal de Justiça determinou que a Turner está impedida de exibir partidas de clubes da Série A do Brasileirão cujos direitos exclusivos pertencem à Globo. A decisão referendou o entendimento de que a Medida Provisória 984 não pode alterar situações estabelecidas em contratos celebrados antes de sua edição. A posição da Globo já havia recebido declarações de apoio de clubes como Corinthians, Vasco, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Atlético- GO, Fluminense, Goiás, Sport e Botafogo. Da mesma forma, como já explicitado em notificação anterior, a Globo respeitará os contratos firmados por terceiros e não exibirá jogos na TV por assinatura em que os clubes que assinaram com a Turner sejam visitantes, ainda que os mandantes tenham cedido seus direitos à Globo para a mesma plataforma. Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo acredita que o futebol só será capaz de vencer seus desafios com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros."

Com isso, foi especulado que a Turner deixaria de transmitir o Brasileirão, alegando muitos empecilhos por parte da Globo e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, a Turner estendeu os contratos até 2024.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Ceará publicou sobre a estensão do contrato com a Turner:





O Ceará Sporting Club comunica que, em conjunto com Athletico, Bahia, Coritiba, Fortaleza, Palmeiras e Santos, chegou a um acordo com a Turner para manter seu contrato de TV Fechada até 2024. pic.twitter.com/rWtvzwsXiF — Ceará SC (@CearaSC) August 19, 2020





O Santos também noticiou a renovação de contrato:





É com satisfação que o Santos FC comunica que, em conjunto com Athletico, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza e Palmeiras, chegou a um acordo com a Turner para manter seu contrato de TV Fechada até 2024. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 19, 2020





O Esquadrão comunica que, em conjunto com Athletico, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Palmeiras e Santos, chegou a um acordo com a Turner para manter seu contrato de TV fechada #JuntosVenceremos pic.twitter.com/ex8BbPKKLL — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 19, 2020

Bahia também se posicionou no Twitter: