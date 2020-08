Verstappen explica explosão pelo rádio: "Você não pode controlar o que os outros estão fazendo"

(Foto: Getty Images)





Após subir pela quinta vez consecutiva ao pódio na temporada 2020 da F1, Max Verstappen consolidou a vice-liderança na classificação geral. O problema para Max é que o segundo lugar lhe deixou a 37 pontos de Lewis Hamilton, que venceu a prova em Barcelona. Numa corrida marcada pelo jogo de xadrez na estratégia de pneus, Verstappen sofreu com o desgaste dos compostos mais macios no começo da prova e explodiu com o engenheiro pelo rádio. Isso porque Max queria parar logo nos boxes, enquanto a equipe queria mantê-lo por mais tempo na pista. O piloto explicou.

- No fim do dia, você não pode controlar o que os outros estão fazendo. A única coisa que você pode controlar é o que nós fazemos. Portanto, só temos de garantir que fizemos a estratégia mais rápida possível para nós. Queria ir para as boxes e não me chamaram, por isso estava a sofrer muito com os pneus. Perdi bastante tempo por volta nas últimas duas voltas. Eu já disse no rádio, "não me importo se você me colocar atrás das Racing Points porque eu os ultrapassaria facilmente, somos mais rápidos, especialmente com pneus novos". Essa foi a conversa - explicou Max.

Verstappen explicou que não teve como acompanhar o ritmo de Hamilton e que passou a se preocupar em manter o segundo lugar à frente de Bottas, o que acabou conseguindo sem grandes dificuldades - no fim, o finlandês fez um pit stop extra para colocar pneus novos e fazer a melhor volta.

- Tentei seguir Lewis um pouco, inicialmente ele estava só controlando os pneus, então tentei tirar o pé também. Mas em algum ponto Valtteri estava de volta ao terceiro lugar, então você não pode cair muito. Assim que Lewis começou a pressionar um pouco mais, não consegui acompanhar o mesmo ritmo e ele simplesmente foi embora. A partir daí, tentei seguir meu próprio ritmo e fazer a estratégia mais rápida possível para ficar à frente de Valtteri, e acho que funcionou muito bem. Estou muito feliz com isso. Dividimos os dois carros Mercedes novamente. Não acho que haja muito mais que eu possa fazer no momento - afirmou.

Com o resultado em Barcelona, Max Verstappen chegou a 95 pontos contra 132 de Lewis Hamilton. O holandês abriu seis pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Valtteri Bottas, da Mercedes. Em 2020, Verstappen tem uma vitória (GP dos 70 anos da F1), três segundos lugares (Hungria, Inglaterra e Espanha) e um terceiro (Estíria).

Globo Esporte