Zagueiro Manoel processa o Corinthians e cobra R$ 1,2 milhão

O zagueiro Manoel, atualmente no Cruzeiro, ingressou na semana passada com uma ação na Justiça do Trabalho para receber R$ 1,2 milhão do Corinthians.

O valor pedido por Manoel ao Corinthians é referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias, multa e outros encargos.

O processo movido por Manoel corre na 23ª Vara do Trabalho de São Paulo e foi noticiado inicialmente pelo "Meu Timão".

Manoel também entrou com um pedido de liminar para sacar o saldo disponível em sua conta de FGTS vinculada ao Corinthians, mas a juíza Lucy Guidolin Brisolla não atendeu a solicitação.

O zagueiro defendeu o Corinthians no ano passado, emprestado pelo Cruzeiro. No total, ele disputou 59 partidas, foi campeão paulista e marcou três gols, todos em clássicos, contra Palmeiras, São Paulo e Santos.

