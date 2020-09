2° Etapa do Desafio KOM de ciclismo virtual, é internacional e tem inscrição gratuita

A Yellow Casco, empresa realizadora da prova Desafio KOM, estreou agora em Setembro uma nova edição virtual do seu nicho de eventos esportivos. Devido a pandemia do Coronavírus, a empresa reinventou o modelo de entrega das provas presenciais e já gerou uma enorme adesão. Com os números inesperados do primeiro evento que teve mais de 300 atletas de 20 cidades do Brasil, o Desafio foi continuado e a 2° edição já foi lançada com novidades e acontecerá entre os dias 9 e 11 de Outubro, agora em plataforma multilingue para desafiar os competidores Brasileiros com participantes de todo o mundo.

Em formato inovador em uma nova plataforma, os atletas terão 3 dias para completar um percurso de 80 km utilizando o meio de sua preferência: rolo de treino, bicicleta estática ou qualquer outra bike movida por força humana indoor ou ao ar livre. A grande novidade da segunda etapa é o aumento do Desafio com a prova aberta em nível internacional, nada mais instigante do que poder competir com pessoas do mundo todo.

O evento é totalmente gratuito, mas tem a opção de adquirir o Kit do Atleta para receber em casa 1 Jersey profissional + 1 medalha de finisher. A proposta é manter os hábitos saudáveis e superar os limites com desafios de forma segura e individual. Os atletas que concluírem o percurso no prazo, irão concorrer a prêmios disponibilizados pelos apoiadores Sofitel Guarujá Jequitimar e Granado Phebo.

A Yellow Casco, divisão exclusiva para eventos esportivos da empresa Cassinera, desde 2018 tem sido responsável pela organização do Desafio KOM (King of Mountain). Além da conhecida prova de ciclismo de estrada que já teve 3 edições presenciais e 1 edição virtual, a empresa incluiu ano passado o Desafio do Tubarão - travessia em águas abertas - no Portfólio com grande sucesso. As etapas presenciais de 2020 foram canceladas devido à pandemia, mas o Cronograma das etapas virtuais prometem surpreender o semestre inteiro e tirar atletas de alta performance e sedentários da zona de conforto.