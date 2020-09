A caminho da Europa, Djokovic pede apoio para juíza de linha: "Ela não fez nada de errado"

(Foto: Al Bello/Getty Images)





A caminho da Europa após ser desclassificado do US Open por acertar uma bolada na juíza de linha, o número 1 do tênis mundial Novak Djokovic deixou na noite desta segunda-feira um pedido para seus fãs em suas redes sociais: que deem apoio para a árbitra.

"Caro #NoleFam, obrigado por suas mensagens positivas. Lembre-se também que a auxiliar de linha que foi atingida pela bola na noite passada também precisa do apoio de nossa comunidade. Ela não fez nada de errado. Peço-lhe que fique especialmente solidário e atencioso com ela durante este período. A partir desses momentos, ficamos mais fortes e nos elevamos. Compartilhando amor com todos. Europa aqui vou eu ✈️", escreveu Djoko nas redes sociais.

Novak Djokovic foi desclassificado do US Open no último domingo ao acertar uma bolada no rosto da juíza de linha ao ter seu serviço quebrado pelo espanhol Pablo Carreño Busta no primeiro set da partida pelas oitavas de final do torneio de Grand Slam.

O sérvio deu uma raquetada de raiva para a lateral e acabou acertando acidentalmente a juíza, que passou alguns segundos caída no chão da quadra. Djokovic correu para ver como ela estava, explicou que não foi intencional e ficou ao seu lado até ela levantar.

A arbitragem decidiu pela sua desclassificação e a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) anunciou que ele perde os pontos e prêmios em dinheiro conquistados até então no US Open, sendo sujeito ainda a multas adicionais.

Globo Esporte