A temporada 2020/2021 da LaLiga Santander enfim começou

A LaLiga Santander vai enfim começar para o divertimento dos fãs do futebol de todo o mundo, com os holofotes prestes a serem acesos e a bola a rolar para a temporada 2020/2021. Esta é a 90ª temporada do campeonato com o melhor futebol do mundo e promete ser tão emocionante e espetacular como sempre. Fascinantes duelos estão por vir, com as maiores estrelas prontas para desfilar nos gramados brilhantes de alguns dos estádios mais prestigiados do mundo. O tapete vermelho está realmente pronto para o início de um dos grandes espetáculos do mundo. Não existe uma série com 38 episódios como esta competição, muito menos uma com 90 temporadas. Com um misto de empolgação, tensão, entretenimento, paixão, finais inesperados... partida após partida.

Na manhã desta segunda-feira, 7 de setembro, LaLiga Santander e LaLiga Smartbank 2020/2021 deram início a um evento global onde a nova temporada foi oficialmente apresentada, revelando as inovações tecnológicas e audiovisuais que fazem da LaLiga uma empresa líder na indústria do entretenimento. O evento contou com a presença do presidente da LaLiga, Javier Tebas, e também dos ícones da competição Iker Casillas e Andrés Iniesta, do Diretor de Relações Institucionais Internacionais e do Programa de Embaixadores e Lendas da LaLiga, Fernando Sanz, e dos Embaixadores da LaLiga Santander, Fernando Morientes, Samuel Eto'o, Diego Forlán, Gaizka Mendieta e Luis García.

Celebridades internacionais como Eva Longoria e Luis Fonsi estão entre as estrelas mundiais que já afirmaram ter tudo pronto para o lançamento da temporada 2020/2021 da LaLiga Santander. Mostrando isso através dos seus próprios perfis nas redes sociais, participando nos desafios e utilizando os filtros especiais criados pela LaLiga. Enquanto as festividades de início da competição já começaram em países como México, África do Sul, Camarões, Alemanha, Egito e Tailândia, onde será exibida uma réplica gigante da bola oficial PUMA, que será utilizada ao longo da competição.

Os jogadores de classe mundial da LaLiga Santander já estão com o uniforme preparado para a estreia da temporada - que está marcada para o próximo dia 11 de setembro, com o duelo entre Granada CF e Athletic Club. A LaLiga Smartbank começará no mesmo dia, com o confronto entre CD Leganés e UD Las Palmas. O Real Madrid entra na nova campanha como o atual campeão da LaLiga Santander, e o Sevilla FC também está orgulhoso de mostrar seu título de campeão da Liga Europa. Mais um exemplo da força dos clubes espanhóis no continente, após oito temporadas consecutivas em que a LaLiga lidera o ranking da UEFA.

Os atores principais desta temporada já estão definidos: o futebol mais técnico, alguns dos melhores jogadores do mundo, níveis cada vez maiores de competitividade, estádios de elite e tecnologia de ponta. Esta é a 90ª edição de uma competição que se supera a cada ano, e que está em permanente processo de inovação. As temporadas 2020/2021 de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank estão prontas para começar.