Alex Telles faz dois, Porto vira sobre o Braga e estreia com vitória no Português

(Foto: Getty Images)





O Porto iniciou a disputa do Campeonato Português com vitória e brilho de um brasileiro. O lateral Alex Telles - convocado por Tite para os dois primeiros jogos das eliminatórias - marcou dois gols e deu uma assistência, se destacando no triunfo do atual campeão por 3 a 1 sobre o Braga, neste sábado, em casa. Sérgio Oliveira fez o primeiro dos anfitriões, depois de Castro abrir o placar para os visitantes.

Com o triunfo, o Porto inicia a disputa da liga nacional junto ao rival Benfica, comandado por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo. A equipe de Sérgio Conceição vai a três pontos, com dois gols de saldo, ficando na segunda colocação - justamente atrás do time de Lisboa, que estreou goleando o Famalicão por 5 a 1 e tem quatro gols de saldo.

Os visitantes saíram na frente aos 21 minutos, quando o Braga desceu pela direita. Após cruzamento, Nuno Sequeira escorou para Castro chegar batendo forte, de primeira, no canto do goleiro Marchesín. O Porto só conseguiu o empate nos acréscimos do primeiro tempo, quando Alex Telles chegou pela esquerda e fez cruzamento longo direto para Sérgio Oliveira, que subiu bem e testou para o fundo das redes.

E antes do intervalo, aos 49 minutos, foi a vez do lateral garçom se tornar homem-gol. Marega invadiu a área, foi derrubado, e o árbitro deu pênalti. Alex Telles foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo de Matheus Magalhães, que caiu para o lado certo, mas não alcançou a bola. Na etapa final, o Porto recuou, e o Braga avançou em busca do empate. Ricardo Horta perdeu a melhor chance do jogo sozinho, cara a cara, com Marchesín ainda aos três minutos. E aos 44 os Dragões garantiram o triunfo: Tarehmi sofreu pênalti, e Alex Telles converteu.

Globo Esporte