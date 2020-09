Alfa Romeo prioriza Raikkonen para 2021, mas ainda não tomou decisão definitiva

(Foto: Mario Renzi/Formula 1 via Getty Images)





Piloto mais experiente do grid, Kimi Raikkonen ainda não está confirmado na próxima temporada da Fórmula 1, já que seu contrato com a Alfa Romeo se encerra ao fim deste ano e ainda não há indicativos de uma renovação. Entretanto, a equipe garantiu que priorizaria definir a situação do finlandês antes de pensar em como alinhar a dupla que representará o time em 2021.

Aos 40 anos, Raikkonen está prestes a alcançar o recorde de Rubens Barrichello de maior número de grandes prêmios disputados, um total de 322 etapas. Ele representa a Alfa Romeo desde a temporada passada, quando deixou a Ferrari para dar lugar à Charles Leclerc.

- Se estamos todos interessados em colaborar, e a colaboração é boa, faz sentido continuar. Você tem esses pilotos juniores da Ferrari, mas Kimi vem em primeiro para nós, queremos saber o que ele quer fazer e o que nós queremos com ele, e depois veremos com os outros - disse Frederic Vasseur, chefe da Alfa Romeo.

Alimentada pelos motores Ferrari, a Alfa Romeo é, ao lado da Haas, equipe cliente da escuderia italiana e provável destino dos pilotos da academia do time de Maranello, como foi o caso do atual companheiro de Raikkonen, o italiano Antonio Giovinazzi.

Um dos candidatos ao assento na equipe pode ser Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, membro da Academia da Ferrari e líder da Fórmula 2, pela Prema. Mattia Binotto, chefe da Ferrari, chegou a indicar que o destino do alemão de 21 anos na F1 poderia ser a Haas ou a Alfa Romeo, já que as duas vagas da equipe principal estão ocupadas.

Ex-piloto da Renault e Racing Point, então Force India, Nico Hülkenberg também revelou que esteve em contato com a Alfa Romeo ao longo de 2020, negociando um possível retorno para a categoria. O alemão, substituído por Esteban Ocon na equipe francesa, participou de duas etapas da atual temporada pela Racing Point no lugar de Sergio Pérez, diagnosticado com Covid-19.

Vasseur reconheceu que há uma "fila" pela vaga disponível na Alfa Romeo, na qual também estão os pilotos da F2 e membros da Academia da Ferrari Robert Shwartzman e Callum Ilott. Porém, a equipe não terá pressa para começar a definir sua dupla para o próximo ano:

- Com certeza, agora temos muitos pilotos disponíveis na lista. Ao longo de setembro, teremos essa conversa com nossos pilotos sobre o próximo ano, e depois vamos decidir juntos o que teremos que fazer.

Raikkonen pontuou pela primeira vez em 2020 na última etapa da F1 em Mugello, no GP da Toscana, ao concluir a prova na nona colocação. O finlandês ocupa o 17º lugar no Mundial de Pilotos com dois pontos, mesmo somatório de seu colega, Giovinazzi, 16º na tabela. A Alfa Romeo aparece em oitavo no campeonato de construtores, atrás apenas da Haas e da Williams.

Globo Esporte