Alfinetadas: Tiago Nunes não é o homem para o Corinthians

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Não é de hoje que o técnico Tiago Nunes vem mostrando um futebol muito instável no Corinthians. A ideia de mudar a visão de jogo do clube, de ser menos retranqueiro para um time mais ofensivo, mostrou muitos problemas no elenco e no próprio clube. O principal deles: falta elenco para esta mudança.

Tiago se desfez de jogadores como Jadson, Ralf, Rodriguinho e Clayson para apostar em nomes como Léo Natel, Jô, Sidcley, Ramiro e Danilo Avelar. Por mais que o futebol do alvinegro não fosse vistoso pré-Tiago Nunes, não se pode dizer que melhorou agora. Tiago conseguiu levar o Corinthians a um péssimo futebol.

E os indícios eram grandes: o futebol apresentado no Paulista foi péssimo, com poucos gols, sofrendo com times da parte debaixo da tabela e se classificando no detalhe. Chegar à final da competição encobriu o péssimo futebol apresentado.

Os problemas foram vistos no Brasileiro. A equipe só conquistou duas vitórias em oito jogos disputados, já possui saldo negativo e marcou apenas 11 gols. O clássico contra o Palmeiras foi o estopim para mostrar como o futebol corintiano é péssimo.

O clube se baseou em um case de sucesso do Athletico Paranaense para chamar Tiago Nunes. A chegada já foi polêmica e, para quem já viu as coletivas do treinador, não se houve uma crítica. Tiago tem convicção de que o elenco joga bem, mesmo não vencendo.

Falta força de vontade neste elenco. Falta inúmeras coisas para chamarmos esse elenco de razoável. Todos ali têm culpa, começando pelo presidente, que se preocupou mais com o naming rights da arena do que montar um elenco digno de jogar futebol, e agora sofre com as escolhas erradas.

Ou o clube demite Tiago ou 2021 a equipe vai se juntar ao Cruzeiro (caso este não caia para a série C). Desse jeito o clube vai virar saco de pancada no Brasileirão.