Alonso explica por que decidiu voltar a correr na Fórmula 1 em 2021: "Eu preciso de um volante"

Uma das atrações da próxima temporada da Fórmula 1 será a volta do bicampeão mundial Fernando Alonso. O espanhol de 39 anos assinou contrato com a Renault, que passará a se chamar Alpine Renault em 2021, e vai pilotar novamente na principal categoria do automobilismo após duas temporadas fora - o espanhol se retirou no fim de 2018, quando estava na McLaren. Mas, afinal, por que Alonso voltará quase quarentão? Ele explicou.

- Quando saí da F1, meus amigos me disseram: “Enfim você pode fazer o que quiser”. Mas o que eu quero é correr, então vou continuar correndo. Eu gosto demais de correr para parar. Eu também não estava pronto para dizer "pare" na F1. Não sei o que há do outro lado da porta e, mesmo que não me assuste, ainda não estou pronto para descobrir. Eu preciso de um volante em minhas mãos a cada quinze dias - disse o piloto, que já iniciou os trabalhos no "novo velho" time.

Antes e depois

Alonso estreou na F1 em 2001 pela Minardi, mas já em 2002 foi recrutado pela Renault, como piloto de testes. Nas redes sociais, a categoria colocou um "antes e depois" do espanhol posado em frente à fábrica de Enstone, na Inglaterra. Alonso chegou ao time como piloto de testes, aos 21 anos, mas já na temporada seguinte virou titular.

Em 2003, Alonso conquistou a primeira pole position, na Malásia, e venceu pela primeira vez, na Hungria. Em 2005 e 2006, o espanhol faturou seus dois títulos na Fórmula 1, mas logo depois se transferiu para a McLaren. Depois de um ano conturbado ao lado do estreante Lewis Hamilton, Fernando voltou para a Renault, onde permaneceu por duas temporadas antes de assinar com a Ferrari.

Em 2010, o bicampeão assinou com a Ferrari, onde permaneceu até a temporada de 2014. Após quatro temporadas frustrantes pela McLaren, principalmente pelos problemas dos motores Honda, Alonso decidiu deixar a F1. Correu em provas como 500 Milhas de Indianápolis, 24 Horas de Le Mans e Rali Dacar, mas sempre deixou no ar que poderia voltar para a F1, o que, de fato, acontecerá pela equipe que lhe consagrou.

Globo Esporte