André Rizek paga indenização de quase R$ 400 mil a ex-jogador da base do Corinthians

Por Redação Blog do Esporte





O jornalista André Rizek, do SporTV, teve que pagar sozinho uma indenização de R$ 396 mil por uma dívida na Justiça na época em que trabalhava para a Revista Placar, do Grupo Abril. Os advogados do jornalista se pronunciaram sobre o assunto, indignados com a decisão.

Em março de 2001, Rizek assinou uma reportagem para o Placar com o título “A História dos Aspirantes”, onde ele narrava a comercialização de drogas nas categorias de base de clubes nacionais. Um desses jogadores era Sérgio Jesus, na época no Corinthians, que acionou Rizek e o Grupo Abril na Justiça por danos morais.

Na época do processo, Rizek e Abril foram condenados a pagar R$ 50 mil solidariamente. No entanto, o Grupo Abril entrou em recuperação judicial e a obrigação do pagamento ficou para o jornalista. Com juros e correções, o valor subiu para R$ 396.296,78. Os advogados de Rizek, em resposta ao site UOL Esportes, disseram que a Abril constrangeu o jornalista a ter que pagar a quantia sozinho e aguarda a editora entrar em contato com o apresentador do SporTV.

“De fato, o André Rizek foi constrangido a pagar dívida que era de seu ex-empregador, o Grupo Abril. Em razão disso, dele se tornou credor. Nenhum empregado deveria ter de pagar dívida de empresa para a qual trabalha, muito menos nas especiais circunstâncias em que tal ocorreu no caso concreto”, comunicou o advogado do jornalista à reportagem do UOL.

Durante o processo, o jogador Sérgio Jesus negou o conteúdo retratado na reportagem e desconhece qualquer esquema de comercialização de drogas no clube. O atleta foi dispensado posteriormente da base do Corinthians.