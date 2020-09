Antetokounmpo torce tornozelo, mas Bucks vencem Miami Heat na prorrogação e evitam varrida

(Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images)





Por volta das 17h15 deste domingo uma sequência de episódios esportivos podem ter confirmado a tese lançada por LeBron James em meados de julho: "Nada é normal em 2020". Giannis Antetokounmpo torceu o tornozelo. Novak Djokovic torceu para não ser expulso do Aberto dos EUA de tênis. A torcida são-paulina torceu para as alterações do criticado Fernando Diniz darem certo. Em poucos minutos, o grego estava fora do jogo decisivo da temporada em que deve ser eleito novamente o MVP. O tenista número um do mundo estava eliminado do Grand Slam em Nova York após acertar uma bolada na garganta de uma juíza. E o São Paulo virava o jogo contra o Fluminense. O time do Morumbi não ganhava uma partida que saiu atrás desde antes da pandemia, o sérvio ainda estava invicto em 2020 e Antetokounmpo, agora, já não podia fazer mais nada no domingo que começou com Lewis Hamilton apenas em sétimo em uma prova vencida por Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri, hoje primeiro francês a ganhar um GP de Fórmula 1 desde 1996. Nada é normal em 2020.

E nunca na história dos playoffs da NBA um time conseguiu virar uma série depois de estar atrás por 3 a 0. O Milwaukee Bucks vai tentar esse feito anormal neste ano anormal. A esperança vem da vitória por 118 a 115, na prorrogação, contra o Miami Heat neste domingo. A primeira vitória na série justamente quando o time não contou com seu principal astro, eleito jogador mais valioso da temporada passada e candidato ao bi neste ano. Giannis Antetokounmpo jogou apenas 11 minutos. E nesse tempo fez 19 pontos e pegou quatro rebotes. Mesmo assim, como nas partidas anteriores, o Heat estava vencendo. Sem o grego no segundo tempo do jogo, os Bucks assumiram a ponta. E o time de Miami estava invicto não somente nesta série semifinal da Conferência Leste, como em todo o playoffs de 2020. Mas nada é normal nesta bolha da NBA, em Orlando. O jogo foi para a prorrogação e Middleton foi decisivo. Ele acabou o jogo com 36 pontos, o único jogador dos Bucks a fazer mais pontos que Giannis, que deixou a quadra antes do intervalo.

O jogo 5 da série está marcado para terça-feira, às 19h30. Giannis vai jogar? Os Bucks vão conseguir a segunda vitória em busca de uma virada histórica? Neste ano, melhor esperar o cronômetro zerar para saber as respostas.

AGENDA DA SÉRIE

(1º) Milwaukee Bucks 0 x 3 Miami Heat (5º)

Jogo 1: Bucks 104 x 115 Heat

Jogo 2: Bucks 114 x 116 Heat

Jogo 3: Heat 115 x 100 Bucks

Jogo 4: Heat 115 x 118 Bucks

Jogo 5*: Terça (8/09) Bucks x Heat, 19h30

Jogo 6*: Quinta (10/09) Heat x Bucks, a definir

Jogo 7*: Sábado (12/09) Bucks x Heat, a definir

O JOGO 1º Quarto - Giannis no jogo

Butler abre o placar, Giannis dá o troco: 2 a 2. O início da partida parecia promissor, com as estrelas de cada time marcando os primeiros pontos da tarde. Então Crowder acertou duas bolas de três. E o Miami passou a abrir vantagem. Os Buckes tiveram que para o jogo no 10 a 2. Giannis errava enterrada. Depois, errava sozinho embaixo da cesta. O atual MVP estava com raiva dele mesmo. Até que descontou em uma cravada, com raiva. A partir daí a atitude de Giannis mudou. Bateu para dentro, tentou sozinho, infiltrou... Enquanto os Bucks seguiam zerados da linha dos três, em seis arremessos, o grego já acumulava nove pontos. No fim, até bola de três o grego meteu (ele tinha zerado no jogo 3). Mas o basquete continua sendo um jogo coletivo, Miami abriu 12 pontos ainda no primeiro quarto e acabou os 12 primeiros minutos vencendo por 31 a 22, com 14 pontos de Giannis.

2º Quarto - Giannis fora?

Os Buckes precisavam reagir se quisessem continuar sonhando com a virada histórica na série. O primeiro passo era fazer um segundo quarto melhor. E conseguiu. Abriu 7 a 0 logo nos primeiro minutos. E não só com Giannis desta vez. Mas quando estava 31 a 29 para o Heat, Giannis torceu o pé direito ao tentar uma infiltração. Jogo parado, Giannis sendo tratado. Ele que estava com 18 pontos e quatro rebotes em 11 minutos em quadra, precisou de apoio para sair de quadra mancando. Até aquele momento, o grego comandava os Bucks com oito acertos em arremessos de quadra em dez tentativas, além de um acerto dos três no único tentado. Giannis ainda voltou para arremessar os lances livres, fez um. Mas foi para o vestiário se tratar. Mesmo sem o grande astro, porém, os Bucks conseguiram virar o jogo ao fazer 41 a 40, a três minutos do fim do primeiro tempo. Havia um esperança para Milwaukee, com DiVicenzo e Bledsoe deixando os Bucks na liderança no final do primeiro tempo: 50 a 48.

3º Quarto - Sem Giannis

No intervalo saiu a notícia que nenhum torcedor dos Bucks queria ler: Giannis Antetokounmpo sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora de jogo. No retorno à quadra, os jogadores não tinham mais o que fazer a não ser vencer por Giannis. Khris Middleton, Geroge Hill, Donte DiVincenzo, Eric Bledsoe e companhia lutaram. Inegável. Mas do outro lado estavam Bam Adebayo e Jae Crowder em tarde inspirada e querendo acabar com a série com uma varrida. No fim do terceiro quarto, o quinteto principal de Miami todo tinha mais de dez pontos na partida. E o jogo foi para o último quarto com 88 a 86 para o He

4º Quarto - Último segundo

Começo do último quarto e Adebayo chega a 24 pontos, melhor pontuação deles em um jogo de playoffs. Estava difícil para os Bucks, mas Brook Lopez conseguiu uma boa sequência e colocou o time no jogo de novo, a seis minutos do fim. Bledsoe virou a partida quando faltavam quatro minutos para o fim. Lopez acertou outra bola de três e o Bucks enfim respirava com quatro pontos à frente. Faltando um minuto, Tyler Herro --que tinha cometido erros bobos durante o jogo-- acertou uma bola de três, virando o jogo: 107 a 106. Última bola para os Bucks, DiVincenzo chamou a responsabilidade, infiltrou e sofreu a falta com 1,9 segundo no cronômetro. O armador errou o primeiro lance livre e acertou o segundo. Jogo empatado em 107. Dragic recebeu a bola faltando 1,9 segundo, arremessou de longe e errou. Pior: a bola ficou presa entre o aro e a tabela. Prorrogação.

Prorrogação - Que vitória

Na primeira bola, Butler crava e mostra o apetite que estava na prorrogação. Mas o Miami se precipita nos arremessos e é quem passa a decidir a partida é Middleton. A 40 segundos do fim, a bola cai na mão de Lopez, que sofre falta e acerta os dois lances livres. Mas Herro acerta mais uma de três na sequência e a diferença cai para um ponto. Mas era o dia de Middleton. Ele acerta mais uma de três a 6 segundos do fim. Os Bucks fazem 116 a 112. Herro acerta mais uma de três a 3 segundos do encerramento: 116 a 115. Reposição, bola nas mãos de Middleton e falta. Ele converte os dois lances livres, e os Bucks enfim vencem o Heat nestes playoffs: 118 a 115.

Globo Esporte