Antony faz primeiro gol oficial pelo Ajax, e time de Amsterdã vence na abertura do Holandês

Um domingo para ficar marcado na carreira de Antony. O ex-atacante do São Paulo marcou seu primeiro gol oficial pelo Ajax e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Sparta Roterdã, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Holandês.

Antony, que já havia balançado as redes três vezes em amistosos de pré-temporada, foi o destaque da partida, que não foi fácil para o Ajax. O time de Amsterdã jogou desde os 27 minutos do primeiro tempo com menos um jogador após a expulsão do lateral argentino Tagliafico.

Titular no seu primeiro compromisso oficial pelo Ajax, Antony saiu aos 30 do segundo tempo para entrada de outro ex-jogador do São Paulo: David Neres.

Na próxima rodada do Campeonato Holandês, o Ajax, do técnico Erik Ten Hag, encara o RKC Waalwijk no dia 20 de setembro.

Globo Esporte