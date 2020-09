Após nova reunião com clubes, sem Flamengo e Ferj, CBF decide vetar presença de público nos estádios

A CBF se reuniu novamente com os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e decidiu vetar a presença de público nos estádios. O assunto ficou pendente na última reunião, que terminou em bate-boca entre o presidente da confederação, Rogério Caboclo, e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes. O cenário será novamente avaliado em 15 dias.

A reunião contou com a presença de 19 clubes da Série A e as federações de futebol dos estados - menos a Ferj. O único time que não teve representante foi o Flamengo. A escolha de vetar a presença de público foi unanimidade entre os presentes.

Ausente no encontro, o Flamengo se manifestou através de um comunicado e afirmou que não teve representante na reunião por opção, "por entender que o tema em pauta é estranho à competência dos clubes e da CBF, não havendo nada a sugerir, nem decidir, em matéria cuja atribuição é privativa das autoridades públicas locais, conforme, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal". (veja nota oficial do clube no fim do texto)

Primeiro encontro terminou em bate-boca

Na última quinta-feira, uma reunião já tinha acontecido para discutir a volta de público aos estádios. Realizado de forma virtual, o encontro terminou em discussão. O desentendimento entre Caboclo e Lopes aconteceu por opiniões distintas em relação à volta de público nos estádios. O cartola da federação local e a direção do Flamengo queriam o retorno imediato dos torcedores aos jogos, amparados pela decisão do governo do Estado do Rio de Janeiro.

Caboclo, por outro lado, ficou com a maioria dos clubes, que defendia a presença de torcida só quando todos pudessem abrir seus portões. A discussão esquentou a ponto de se tornar um bate-boca. E a gritaria levou ao encerramento da sessão.

Confira a nota divulgada pela CBF

Após o encontro, a CBF divulgou nota sobre a decisão e informando também que a partida da seleção brasileira contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no dia 9 de outubro, em São Paulo, será realizada sem a presença de torcedores.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os Clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram manter o veto à presença de torcedores nos estádios durante a realização do Brasileirão Assaí 2020, conforme previsto na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições, publicada em 24 de julho de 2020, que estabelece os protocolos de prevenção à epidemia de Covid-19.

A decisão foi tomada por unanimidade entre os 19 Clubes presentes, em reunião, por videoconferência, realizada na tarde deste sábado, 26, às 15h. O Clube de Regatas do Flamengo não esteve presente no encontro. Além dos Clubes da Série A, participaram da discussão os presidentes de Federações Estaduais que sediam jogos da competição.

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, e os presidentes dos Clubes declararam-se favoráveis ao retorno gradual do público aos estádios, desde que com aval das autoridades de saúde locais, de forma isonômica e guiado por todas as medidas protetivas previstas no estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde.

Como isso, no momento, ainda não é possível, ficou acordada a retomada do debate do tema a cada 15 dias para reavaliação do cenário em âmbito nacional.

Com a decisão, a partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022, no dia 9 de outubro, em São Paulo, igualmente será realizada sem a presença de torcedores.

Confira a nota oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo foi convocado pela CBF para uma reunião da Comissão Nacional de Clubes, no dia 26 de setembro de 2020, visando tratar do assunto "retomada do público nos estádios".

A Comissão Nacional de Clubes é um Órgão estatutário acessório da CBF, formado por 9 (nove) clubes das séries A, B, C e D, que se reúnem para apresentar sugestões de melhorias e de modernização do Futebol à CBF, a quem cabe, ao seu talante, aceitá-las, ou não, conforme se verifica no seu estatuto.

O Flamengo não é um dos 9 (nove) membros da CNC, mas foi chamado para a reunião como mero convidado.

O Flamengo vem declinar do convite, eis que entende que o tema em pauta é estranho à competência dos clubes e da CBF, não havendo nada a sugerir, nem decidir, em matéria cuja atribuição é privativa das autoridades públicas locais, conforme, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal.

