Após tentar rescisão, Messi anuncia que fica no Barcelona: "Nunca iria à Justiça contra o clube que amo"

A novela da possível saída de Messi do Barcelona acabou antes e com final diferente do esperado. O craque argentino confirmou nesta sexta-feira que permanecerá no clube catalão, após tentar uma rescisão unilateral ativando uma cláusula de seu contrato, que se encerra em junho de 2021. A decisão foi tomada justamente para evitar uma batalha nos tribunais, em meio a uma divergência jurídica com a diretoria do clube, que exigia pagamento de multa rescisória.

O anúncio veio através de uma entrevista para o site "Goal". O craque afirmou que demorou para vir a público pela tristeza pela derrota para o Bayern de Munique, mas que sua decisão não foi tomada depois da derrota por 8 a 2. Messi afirmou que dizia durante toda a temporada para o presidente Josep Maria Bartomeu que gostaria de ir embora.

- Não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern, eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria. E ao fim, não cumpriu sua palavra.

Messi garantiu que jamais pensou em travar uma batalha judicial contra o clube, onde chegou há 20 anos, ainda criança.

- Agora, vou seguir no clube porque o presidente me disse que a única forma de sair era pagar a cláusula de 700 milhões, que isso é impossível e que logo teria outra forma, que era ir à Justiça. Eu nunca iria à Justiça contra o Barça, porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei. É o clube da minha vida, fiz minha vida aqui. O Barça me deu tudo, e eu dei tudo. Jamais me passou pela cabeça levar o Barça a juízo.

O astro afirmou que não vinha se sentindo sozinho, mas que estava triste pelo que vinha ouvindo dos fãs e dos jornalistas, que questionavam seu amor pelo clube. E que foi difícil tomar sua decisão, mas que sentiu que o Barça precisava de mudanças e novos objetivos. E deixou clara a sua irritação com a falta de um projeto esportivo.

- Claro que me custou muito decidir. Sempre disse que queria me aposentar aqui e sempre disse que queria ficar. Queria um projeto ganhador, ganhar títulos com o clube para seguir aumentando a lenda do Barcelona a nível de títulos. A verdade é que há tempos que não há projeto nem nada. Vão fazendo malabarismos e tapando goteiras a medida que vão acontecendo as coisas.

Messi também destacou que, apesar de ficar contra a sua vontade, dará o seu melhor. E mostrou-se satisfeito pela chegada de um novo técnico: Ronald Koeman.

- Vou continuar no Barça e a minha atitude não vai mudar, por mais que eu tenha desejado sair. Eu farei o meu melhor. Sempre quero ganhar, sou competitivo e não gosto de perder nada. Sempre quero o melhor para o clube, para o vestiário e para mim. Eu disse na época que não dava para ganharmos a Champions League. Na verdade, agora não sei o que vai acontecer. Existe um novo treinador e uma nova ideia. Isso é bom, mas depois temos que ver como a equipe responde e se dará ou não para competir. O que posso dizer é que vou ficar e dar o meu melhor - comentou.

A novela

A reviravolta ocorreu nesta semana, depois de Messi não se reapresentar para a pré-temporada da equipe e faltar a todos os treinamentos desde a última segunda. Embora não tenha se manifestado oficialmente sobre o desejo de deixar o Camp Nou, o jogador não cumpriu a agenda - uma vez que desejava a rescisão unilateral.

Na terça-feira, o jogador explicitou aquilo que já era comentado pelos jornalistas: ele enviou um burofax (uma carta com confirmação de recebimento) indicando que deseja deixar o clube acionando uma cláusula de rescisão automática. Esta parte do contrato indicaria que Messi poderia sair sem custos desde que comunicasse a decisão até 10 dias depois do fim da temporada.

E a queda de braço jurídica se dá justamente na divergência quanto à data do fim da temporada, que teve calendário alterado pela longa paralisação causada pela pandemia da Covid-19. A jornada 2019/20 acabou oficialmente somente no dia 23 de agosto (final da Champions) - e esta data é usada por Messi para acionar a cláusula. O Barça entende de forma diferente e alega que a temporada chegou ao fim em 31 de maio, como previsto antes da pandemia, considerando que a cláusula já venceu.

Em meio a essa disputa jurídica, o pai e agente do jogador, Jorge Messi, viajou a Barcelona e se reuniu com o presidente Josep Maria Bartomeu na última quarta-feira. Ele chegou à Espanha indicando que seria difícil a permanência do craque no clube e teria deixado o encontro sem um acordo com a diretoria. Entretanto, horas depois a imprensa espanhola começou a noticiar que a chance do argentino permanecer havia aumentado.

Nesta sexta, o pai do craque argentino enviou uma nota endereçada ao presidente da liga, Javier Tebas, acusando a organização de "óbvia parcialidade" e defendendo o direito do jogador de rescindir com o Barcelona sem custos. Em sua carta, Jorge Messi responde ao comunicado publicado por La Liga na última semana, quando o órgão saiu em defesa do Barcelona e indicou que o contrato de Messi está em vigor, e que uma rescisão só poderia ocorrer mediante pagamento de multa rescisória de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões).

O pai de Messi usou palavras duras para rechaçar a versão, cita uma "óbvia parcialidade" por parte do órgão e cita na íntegra a cláusula que Messi pretende ativar para dar adeus ao Camp Nou: "Esta indenização não será aplicada quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeito a partir do fim da temporada esportiva 2019/20".

Horas depois da divulgação da carta, dois dos principais veículos da imprensa esportiva argentina, o canal "TycSports" e o jornal "Olé", garantiram que Messi havia tomado a decisão de permanecer no clube catalão para evitar uma disputa nos tribunais. Desta forma, o jogador seguirá no Camp Nou por pelo menos mais uma temporada - podendo ampliar seus números, que o fazem ser considerado o maior jogador da história do Barcelona.

Messi tem 731 jogos e 634 gols em 16 temporadas jogadas no clube. Conquistou 34 títulos: quatro da Liga dos Campeões da Europa, três do Mundial de Clubes, 10 do Campeonato Espanhol, seis da Copa do Rei, três da Supercopa da Europa e oito da Supercopa da Espanha. Lá, foi eleito o melhor jogador do mundo por seis vezes.

A linha do tempo

18/08 - Dias depois da eliminação na Champions, com derrota por 8 a 2 para o Bayern, rumores de adeus de Messi ganham força. Presidente do clube diz que conta com o craque

20/08 - Imprensa catalã afirma que Messi disse ao técnico Ronald Koeman que se via "mais fora do que dentro" do Barcelona

25/08 - Jornais indicam que Messi comunicou sua vontade de deixar o clube à diretoria. Ele acionaria uma cláusula para rescisão unilateral sem pagamento de multa

26/08 - Diretoria se manifesta publicamente e indica estar "trabalhando internamente" para convencer Messi a seguir no Barcelona

28/08 - Imprensa espanhola relata pedido de Messi: uma reunião com a diretoria para tentar solucionar sua situação

30/08 - Messi não aparece para realizar testes da Covid-19, como mandava o planejamento do clube. Clima de saída ganha força

30/08 - La Liga divulga comunicado oficial em defesa do Barcelona, alegando que Messi tem contrato ativo e só poderia deixar o clube pagando uma multa rescisória de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões)

31/08 - Messi não se reapresenta junto ao restante do elenco do Barcelona, e possível batalha jurídica ganha força

02/09 - Jorge, pai e agente de Messi, chega a Barcelona para se reunir com a diretoria do clube e tentar chegar a um acordo. Ele afirma que permanência seria difícil

02/09 - Pai de Messi deixa reunião com a diretoria sem encontrar um consenso, dando mais força à possível batalha nos tribunais

03/09 - Após reunião sem acordo entre Messi e Barcelona, veículos da Argentina e da Espanha indicam que possibilidade do jogador seguir no clube ganhou força

04/09 - Pai de Messi envia carta para responder ao comunicado de La Liga e defende direito do craque de rescindir com o clube sem custos

04/09 - Horas depois do comunicado de Jorge Messi, dois dos principais veículos argentinos, "TyC Sports" e "Olé" garantem que o jogador decidiu ficar no clube para não ir aos tribunais, indicando anúncio em breve

