Autoridades suspeitam de fraude em exame de Suárez para tirar a cidadania italiana

Mais um elemento para lá de polêmico na possível saída do atacante Luis Suárez do Barcelona. A Guarda de Finanças da Itália, um tipo de polícia especial do Ministério da Economia e Finanças, e o Ministério Público de Perugia suspeitam que houve fraude no exame pelo qual o jogador passou em Perugia, na semana passada, para conseguir a cidadania italiana - o que facilitaria uma transferência para a Juventus. Ele ainda não obteve o documento.

A informação foi publicada primeiramente pelo "La Repubblica" e depois confirmada por outros veículos do país, como a "Gazzetta dello Sport", e também da Espanha, como o "Marca" e o "Mundo Deportivo".

O exame linguístico foi realizado na Universidade para Estrangeiros de Perugia. As investigações apontam que as perguntas tinham sido combinadas e as notas de Suárez já haviam sido definidas antes mesmo do uruguaio chegar na Itália. Entre os suspeitos está a reitora da universidade, Giuliana Grego Bolli, e o diretor geral Simone Olivieri.

As autoridades começaram a recolher documentos nesta terça-feira e enviaram notificações de investigação. Em comunicado, o Ministério Público afirmou que Suárez "mostrou em aulas a distância um conhecimento elementar do idioma italiano".

Essa nova polêmica envolvendo Suárez é um dos principais destaques na imprensa da Itália e da Espanha. Isso um dia depois do acerto do uruguaio com o Atlético de Madrid dominar as capas dos jornais. Suárez abriu mão dos salários que teria que receber e encaminhou sua rescisão com o Barcelona, que a princípio desistiu de obter uma compensação financeira do próximo clube do uruguaio de 33 anos.

O adeus de Suárez ao Barcelona ganhou força logo após a eliminação do clube na Liga dos Campeões da última temporada, na goleada por 8 a 2 sofrida para o Bayern. O jogador passou a ser cotado como um dos atletas que seria negociado para permitir a renovação do elenco, o que foi confirmado com a chegada do técnico Ronald Koeman, que teria afirmado à diretoria que Suárez não fazia parte dos planos.

Caso o adeus seja confirmado, Luis Suárez se despede do Barcelona depois de seis anos e como terceiro maior artilheiro da história do clube. Comprado ao Liverpool por 80 milhões de euros, em 2014, o atacante se tornou um dos principais jogadores do elenco na última década e um dos ídolos recentes, principalmente pela conquista da Liga dos Campeões em 2014/15, sua primeira temporada.

