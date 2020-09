Barcelona x Flamengo: jogo está confirmado para hoje em Guayaquil

(Foto: Divulgação Flamengo)





Após horas de indefinição, o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo está confirmado para esta terça, às 19h15, na cidade equatoriana. As autoridades nacionais do Equador deram aval para realização da partida.

A prefeitura de Guayaquil emitiu um comunicado na tarde desta terça-feira informando que o Estádio Monumental não está impedido de receber a partida. A entidade municipal aguarda um pronunciamento do Ministério da Saúde do Equador.

Exames realizados nos últimos dias mostraram que sete jogadores rubro-negros estão contaminados com a Covid-19, além de dois integrantes do departamento de futebol: o médico Márcio Tannure e o ex-zagueiro Juan.

Os atletas do Flamengo infectados são Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique.

As autoridades equatorianas chegaram ao hotel em Guayaquil quase ao mesmo tempo em que o avião que leva quatro jogadores do Flamengo ao Equador saiu de Manaus. Após longo atraso, a aeronave com João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz deixou a capital amazonense às 13h20, com previsão de chegada a Guayaquil às 16h20. O jogo está marcado para as 19h15.

O protocolo da Conmebol não prevê adiamento de jogo sob nenhuma hipótese. No entanto, as autoridades equatorianas acreditam que a partida pode botar em risco a saúde dos envolvidos.

A Conmebol havia permitido a inscrição de até 50 jogadores por time na Libertadores para evitar os adiamentos, já que faltam datas no calendário sul-americano após a paralisação dos campeonatos. A entidade prevê que times devem entrar em campo mesmo se tiverem apenas sete jogadores à disposição. Quando o número for inferior a esse, a equipe perderia por WO.

O jogo entre Barcelona e Flamengo é válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. O time equatoriano ocupa a lanterna, com três derrotas em três jogos, enquanto o Rubro-Negro é vice-líder da chave, com 6 pontos.

Globo Esporte